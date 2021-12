Създадоха чисто нов цвят за 2022 г. и той е страхотен

Д окато мнозина от нас ще прекарат края на 2021 г. в размишления относно случилото се през изминалите 12 месеца и вихрените събития, които се случиха, световният авторитет в областта на цветовете – Изследователският и информационен център по цветовете Pantone, избра цвета на следващата 2022 г.

В сряда той представи Very Peri, цвета на растението зимзелен – особен нюанс лилаво, за който Pantone казва, че

съчетава стабилното спокойствие на синьото с енергичната намеса на червеното.

За първи път от центъра създават цвета на годината, вместо да се ровят в съществуващия си архив, решение, което беше жизненоважен елемент от тазгодишния процес на подбор.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU