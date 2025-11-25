Свят

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

25 ноември 2025, 15:14
Г игантски ледени късове удариха източното крайбрежие на Австралия, след като мощна пролетна буря премина през щата Куинсланд, оставяйки около 95 000 домакинства без електричество и нарушавайки транспортните услуги, пише The Independent.

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см, които са повредили автомобили, покриви и соларни панели, докато бурята е донесла ветрове със скорост 100 км/ч и над 800 000 мълнии.

По класификацията на бюрото "гигантска градушка" са ледени топки по-големи от 5 см. Градушката с размер 14 см е рядкост, макар и все още с няколко сантиметра под рекорда.

Енергоразпределителната компания Energex заяви, че силните ветрове са съборили 600 електропровода, предизвиквайки мащабни прекъсвания на електрозахранването.

Около 162 000 имота са останали без ток в пика на бурята, а 95 000 все още бяха без електричество до вторник сутринта, съобщават местни медии.

Очаква се ремонтните дейности да продължат до сряда, предвид мащаба на щетите и затруднения достъп в райони, блокирани от паднали дървета.

Дивото време, което удари в понеделник, доведе до "още един много активен ден с гръмотевични бури", според властите, като две къщи загубиха покривите си, а службите за спешна помощ получиха над 2 200 сигнала.

Железопътните услуги в югоизточен Куинсланд бяха сериозно нарушени, след като паднали дървета и електропроводи блокираха релсовия път, като забавянията продължиха и във вторник сутринта. Единадесет училища бяха затворени за ремонт, а десетки други съобщиха за технологични проблеми вследствие на щетите от бурята.

Метеоролозите предупредиха, че и във вторник са вероятни нови бури в югоизточен Куинсланд и североизточен Нов Южен Уелс, като се очаква високата влажност и повишаващите се температури да засилят нестабилността на атмосферата.

Бюрото съобщи, че ивица от гръмотевични бури ще премине над Куинсланд, Нов Южен Уелс и части от Виктория и Тасмания.

"И днес се очакват силни бури в голяма част от югоизтока", каза старши метеорологът Мириам Брадбъри пред националната телевизия ABC.

"Имаме много подобна обстановка на тази от вчера", добави тя.

Брадбъри уточни, че времето няма да бъде "толкова интензивно" колкото във вторник, което означава, че рискът от "гигантска градушка е малко понижен в сравнение с вчера".

Междувременно няколко района на Куинсланд са под предупреждения за екстремна гореща вълна, като температурите в северната част се очаква да надхвърлят 40°C. Властите призовават жителите на засегнатите райони да останат на закрито и да се подготвят за допълнителни прекъсвания на услуги, докато екипите работят по възстановяването на електрозахранването до късно в сряда.

Източник: The Independent    
гигантска градушка буря в Австралия Куинсланд спиране на тока нарушен транспорт Бризбейн щети от буря паднали дървета гръмотевични бури пролетна буря
