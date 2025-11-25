"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

М рачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение на фона на смъртоносни руски удари.
По-рано CNN съобщи за нощ на смъртоносни руски атаки срещу украинската столица Киев. Mестните жители имат малко надежда, че напредващите мирни преговори ще доведат скоро до реални резултати.
CNN разговаря с жители пред повредена жилищна сграда, пострадала от атака с руски дронове, при която бяха убити двама души.
CNN: Украйна приема мирния план с Русия
За 50-годишната Олга Полухина приемането на мирния план в сегашния му вид би било "дори по-лошо" от настоящата ситуация.
"Може да изглежда като спасение, но не е спасение", каза тя днес.
Първи коментар от Киев за мирното предложение
Лидмула Гаврилевна, 79-годишна пенсионерка, се разплака, копнеейки за завръщането на нормалния живот.
"Дай Боже тези преговори да помогнат, но Путин няма да се съгласи на всички условия, които Украйна иска да му представи. Това е моето лично мнение", каза тя.
Припомняме, че американски служител заяви, че Украйна се е съгласила на сделка за прекратяване на войната с Русия, като остават само "дребни детайли" за доуточняване. САЩ и Русия в момента провеждат срещи в Абу Даби относно американското мирно предложение.
Russia's 28-point "peace plan" in action. Tonight 6 people were killed and at least 14 injured in Kyiv, including children, due to Russia's attack. Russian forces shelled the city with everything possible: drones, cruise missiles, ballistics and hypersonic missiles. Russia wants… pic.twitter.com/F3ND9k8dTL— Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) November 25, 2025