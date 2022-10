Изобретенията, които бяха посрещнати с недоверие, но промениха света

К омпютрите, телефоните и автомобилите са едни от най-важните изобретения в световната история. Те са се превърнали в неделима част от нашето ежедневие и днес е почти невъзможно да си представим как би изглеждал живота ни без тях. В същото време, когато били представени за пръв път, много хора ги посрещнали с недоверие и дори с неприкрит страх. Никак не е изненадващо, че подобни реакции предизвикал и парният локомотив. Далеч по-странен е фактът, че в представите на някои хора дори и плюшените мечета представлявали заплаха за бъдещето на човечеството.

Компютрите нямат бъдеще

Томас Джон Уотсън е виден американски бизнесмен и главен изпълнителен директор на IBM в периода 1914 – 1956 г. Под негово ръководство компанията се разраснала значително и се превърнала в международно значим фактор. В навечерието на Втората световна война, Уотсън поддържал тесни връзки с режима на Адолф Хитлер. Причината за това била, че в Германия съществувал филиал на IBM, който произвеждал изчислителни машини. С тяхна помощ властите водели статистика за евреите, живеещи на територията на страната. Тъй като Уотсън се превърнал в личен приятел на Хитлер, той дори получил една от най-големите награди на Райха – орденът за заслуги „Германски орел“. В интерес на истината, няколко години по-късно той върнал въпросното отличие, след като разбрал какви зверства извършва нацисткият режим. Уотсън е известен и с едно свое крайно недалновидно изказване. Съществуват сведения, че през 1943 г. той заявил следното: „Смятам, че съществува световен пазар за може би пет компютъра“. Едва ли има нужда от обяснения защо неговата прогноза се оказала, меко казано, неточна.

Вредните монитори

„Бременна съм и работя на компютър по цял ден. Вярно ли е, че мониторите излъчват радиация, която може да навреди на бебето ми?“ Много жени си задавали този въпрос през 80-те и 90-те години на миналия век. Обяснението на експертите е, че мониторите наистина излъчват радиация, но в изключително малки количества, които по никакъв начин не представляват опасност за здравето на хората. Въпреки това, въпросните притеснения съществуват и до ден днешен. Учените на свой ред отбелязват, че работата на компютър действително може да бъде опасна, но по съвсем различни причини. Всеизвестен факт е, че ако по цял ден стоите пред монитор, това може да навреди сериозно както на очите, така и на гърба ви.

Телефонът – дело на Сатаната

Телефонът е друго изобретение, оказало огромно влияние върху живота на хората по цял свят. Той е изобретен през 1876 г. от шотландския учен и професор в Бостънския университет Александър Греъм Бел. Около десет години по-късно, телефонът вече бил истинска сензация, като най-много такива апарати имало в Швеция. Далеч не всички жители на страната, обаче, посрещнали изобретението с ентусиазъм. Някои се страхували, че скъсването на телефонен кабел би предизвикало ужасяващ шум. Други пък били убедени, че телефонът е дело на Сатаната, а апаратите са обладани от зли сили. Всичко това накарало едни от най-големите земевладелци в скандинавската страна да забранят поставянето на телефонни стълбове на територията на техните имоти.

On this day in 1771, the birth in Cornwall of Richard Trevithick. He pioneered the first high-pressure steam engine and built the world's first full-scale steam locomotive. pic.twitter.com/zW5Y07BuRo