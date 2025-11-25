Технологии

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

25 ноември 2025, 14:39
Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил
Източник: DSK

П азарът на автомобили втора ръка в България винаги е бил оживен. От малки автокъщи по околовръстното до онлайн платформи с хиляди обяви – изборът изглежда безкраен. И все пак, зад привидно примамливите оферти често се крият капани, които могат да превърнат „изгодната сделка“ в дългосрочен кошмар.

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

След пандемията предлаганите нови автомобили поскъпнаха. Купувачите днес често се изправят пред абсурд – петгодишен автомобил струва почти колкото нов модел от нисък клас.

При покупка на кола втора ръка задължително трябва да се предвидят редица допълнителни разходи – за оглед в сервиз, такси, данък, обслужване, застраховка и винетка. Така че планираният бюджет е необходимо да бъде по-голям от цената на автомобила. С DSK Mobile можете лесно да осигурите необходимата сума изцяло онлайн дори при подписване на договора ви. Спестявате време и може да го направите навсякъде.

Но високите цени не са единственият проблем. С тях се увеличава и изкушението на недобросъвестните търговци да „освежат“ автомобилите си не само козметично. От коригирани километражи до прикрити удари и евтино боядисване – под лъскавата външност често се крие минало, което купувачът няма как да види с просто око.

Километражът – вечната илюзия

Няма по-класическа измама на пазара от „върнатия километраж“. Много шофьори все още се подвеждат по цифрите на таблото, вярвайки, че 120 000 км означават „като нова“.

Сервизните истории, които би трябвало да са достъпни, често липсват. При част от вносителите се подменят и документите, или се използват услуги за „професионално заличаване“ на данни. Най-сигурният начин да се избегне това е проверка в официален сервиз или чрез онлайн бази данни по VIN номер – макар и това да не дава пълна гаранция, че километражът не е манипулиран,

Техническото състояние – не всичко, което блести, е злато

Друг чест капан е техническото състояние. Автомобилът може да изглежда поддържан, но под капака да се крият сериозни проблеми. Евтината боя прикрива удари, подменените въздушни възглавници не се виждат, а евтините или втора ръка резервни части създават временна илюзия за надеждност.

Най-честите „бомби със закъснител“ водят до скъпи ремонти на съединител, автоматична скоростна кутия и окачването. Търговците обикновено уверяват, че „всичко е обслужено“, но без фактури и реални доказателства това са празни думи.

А обичайният кратък тест драйв не винаги може да разкрие умело прикритите дефекти.

 „Отлична“ цена – или просто примамка

Когато цената изглежда твърде добра, тя почти винаги е неизгодна. Колите с подозрително ниска стойност често са претърпели тежки удари, били са наводнени, използвани са като такси, или имат манипулирани документи за произход.

Проверка в КАТ и в регистрите на застрахователите е задължителна, както и справка за собствеността. Наличието на нотариален договор от чужбина не е гаранция, че документите на колата са редовни.

Психологията на сделката

Много купувачи се поддават на емоцията – особено когато автомобилът изглежда като това, което желаят. Продавачите често използват този момент, за да ускорят процеса. Фрази като „има още двама, които чакат да я вземат“ или „ако дадеш капаро сега, я запазвам за теб“ са типична тактика.

Най-разумното решение е да се запази дистанция и да се направи обективна проверка.

Тест, който струва по-малко от грешката

А много купувачи спестяват от най-важното – предпродажбения технически преглед. За 100–150 лева в доверен сервиз може да се направи пълна диагностика, която да разкрие повече, отколкото десетки снимки, уверения и кратко каране.

Това включва проверка на компресията, течовете, електрониката, шасито и системите за безопасност. Така могат да бъдат спестени хиляди левове от бъдещи ремонти.

Българският контекст – манталитет и реалност

У нас липсата на контрол върху търговията с употребявани автомобили позволява сиви практики да процъфтяват. Дори официалните автокъщи може да действат като посредници без реална отговорност. Законът не изисква гаранция, освен ако автомобилът не се продава от юридическо лице. В повечето случаи обаче сделките се оформят като „частни“.

В Европа, например в Германия или Нидерландия, купувачът има право да върне автомобила при скрити дефекти в рамките на шест месеца. У нас подобна защита почти липсва.

Как да купим умно

Ключът към успешна покупка е комбинация от рационален подход и проверима информация.  Избягвайте „спешни“ оферти. Настоявайте за пълна сервизна история и документи. Проверете VIN номера. Направете независим технически преглед. Потърсете мнения за конкретния модел и двигател.

И не на последно място – не забравяйте, че идеалната кола втора ръка не съществува. Най-добрата е такава, чийто компромиси познавате и сте готови да приемете.

Да се избере автомобил втора ръка „тук и сега“ изисква повече търпение, отколкото пари. В свят, където външният блясък често прикрива техническа умора, информираността е най-ценният инструмент. А най-успешният купувач не е този, който купува най-евтино – а този, който купува най-разумно.

А сега покупката на автомобил втора ръка може да бъде лесно и бързо с потребителски кредит в DSK Mobile!

автомобили втора ръка покупка на автомобил съвети за купувачи
Последвайте ни
Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Разкриха

Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и жени от България

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Предлагат промени в здравните вноски

Предлагат промени в здравните вноски

pariteni.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 16 минути

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Свят Преди 26 минути

Съдът подчертава, че „такова отказване противоречи на законодателството на ЕС“

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 41 минути

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 41 минути

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 43 минути

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 53 минути

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 1 час

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

България Преди 1 час

Договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване изтича на 30 ноевмри

<p>Обявиха новите цени&nbsp;на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.</p>

Ето какви ще са цените на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари 2026 г. разплащането ще е в евро

<p>Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство</p>

Мистерия в Бостън: Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство

Свят Преди 1 час

„Естествена реакция е да се направи връзка с убийство, свързано с мафията“

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

България Преди 1 час

Престъплението е извършено на 11.08.2022 г. в дома на Удо Ланге

Топ 5 празнични идеи: Сладък подарък за всеки повод

Топ 5 празнични идеи: Сладък подарък за всеки повод

Свят Преди 1 час

Без значение какъв е поводът, отговорът не е в големите кутии, а в малките жестове

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

България Преди 1 час

Очаква се в сряда бюджетът за първи път в евро да влезе за разглеждане в ресорната комисия на Народното събрание

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

България Преди 1 час

Този паркинг е необходим на софиянци, заяви лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало"

През декември можете да смените личния си лекар

През декември можете да смените личния си лекар

България Преди 1 час

От 1 декември започва едномесечният срок, в който всеки здравноосигурен българин може да избере нов джипи, като процедурата става както на място, така и онлайн

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Свят Преди 2 часа

Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не съобщил за смъртта ѝ

Всичко от днес

От мрежата

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Какво може да превърне една ябълка в лекарство против рак?

Edna.bg

Коя е мексиканката, спечелила титлата "Мис Вселена 2025"

Edna.bg

Матайс де Лихт: Висшата лига не е за слабите

Gong.bg

Нова ера! Четирите шанци отварят врати за дамите

Gong.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения

Nova.bg

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Nova.bg