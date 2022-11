Надценяваме ли собствената си интелигентност – мнението на психолозите

П овечето хора са убедени, че може и да не са гении като Леонардо да Винчи или Алберт Айнщайн, но все пак са относително умни. За съжаление обаче това не е точно така.

През годините са проведени редица изследвания, резултатите от които показват по безспорен начин, че ние често надценяваме собствената си интелигентност. Ето и няколко примера:

Попитай „Google“

Представете си, че разговаряте с ваш приятел за филм, който сте гледали наскоро, но не може да си спомните името на актьора, изпълняващ главната роля. Затова решавате да извадите своя телефон и да го потърсите в интернет. Едва ли има човек, който да не е изпадал поне веднъж в подобна ситуация. Психолозите, обаче, предупреждават, че прекалената зависимост от информацията, която можем да открием в глобалната мрежа, ни кара да се чувстваме по-интелигентни, отколкото всъщност сме.

През 2015 г. учени от „Йейл“ провели серия от експерименти, на участниците в които били задавани въпроси с различна степен на трудност. Някои от тях имали право да използват интернет, а останалите – не. Резултатите били показателни – онези, на които било позволено да търсят информация онлайн, значително надценявали своите познания. По време на един от експериментите бил зададен въпрос, свързан с циповете. Участниците в него, които използвали интернет, започнали да демонстрират завидно самочувствие и да твърдят, че имат задълбочени познания по всевъзможни теми – като формирането на ураганите и създаването на първите профсъюзи в САЩ. Други пък трябвало да намерят информация за създаването на древната държава Куш, но не успели. Това не им попречило да заявят, че са запознати с редица факти, свързани с нейната история.

Учените обясняват, че причината за подобно поведение е т. нар. „транзактивна памет“. Когато сме в група, ние сме склонни да разделяме когнитивните си задачи, за да опростим намирането на решения. Казано най-просто – ако един човек знае как се формират ураганите или кога е създадена държавата Куш, останалите не се нуждаят от тези знания. В наши дни този наш „начетен приятел“ е интернет. Благодарение на това, че за секунди можем да открием всякаква информация, става все по-трудно да правим разлика между нашите реални знания и това, което само си мислим, че знаем.

