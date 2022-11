„Бащата на историята“ и неговите нелепи твърдения

Н аричан от мнозина „бащата на историята“, Херодот е един от най-видните древногръцки автори. Неговото произведение „История“ е първата книга от исторически характер, създавана някога.

В нея той описва своите впечатления от обиколките си из Европа, Азия и Африка. Херодот също така разговарял с много местни жители и включил в творбата си техните разкази, независимо дали вярвал в достоверността им или не.

The most hateful torment for men is to have knowledge of everything but power over nothing. — Herodotus pic.twitter.com/ozlUzGkJ2v

Това кара редица изследователи да смятат, че е трудно да се каже каква част от произведението на Херодот е основана на реални факти и каква – на откровени измислици.

Гигантски мравки

Херодот твърди, че в някои райони на Персия имало огромни космати мравки (те били с размерите на лисици), които разпръсквали златен прах, докато копаели дупки в земята. По думите му след това местните жители събирали въпросните златни прашинки. Векове наред историците смятали, че въпросното твърдение не е нищо повече от легенда. През 90-те години на миналия век обаче френски изследовател се натъкнал на вид мармоти, обитаващи района на Хималаите (на територията на Индия и Пакистан), които действително разпръскват златен прах, докато копаят дупки. Хората, живеещи там, на свой ред разказват как техните предци събирали този прах. Има и още една важна подробност – персийската дума за планинска мравка е сходна с тази за мармот, поради което е напълно възможно Херодот да се е объркал и да не е разбрал правилно значението ѝ. Все пак трябва да се отбележи, че според него гигантските мравки също така били опасни хищници и нападали камили – нещо, което мармотите едва ли са правели.

Циклопи и грифони

Циклопите са еднооки гиганти от древногръцката митология, описвани като груби и недодялани същества, но също така и като опитни ковачи. Според преданията, грифоните пък са чудовища с тяло на лъв и глава и криле на орел. Не е особено изненадващо, че до днес няма открити доказателства за съществуването на подобни създания.

First of all, who were the Arimaspi?

Herodotus describes them as one-eyed tribe living in Northern Scythia in some mountain, either Urals or Carpathians, but the idea is that they're distinct from Scythians, live in a mountainous region and have one eye. pic.twitter.com/q49vuBr72l