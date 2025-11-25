„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

Р амон Перес Маура – дългогодишен журналист, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“, говори пред „Телеграфно подкастът“ за личността на бившия премиер, за ролята му в българския политически живот и за поколението, което наследява династията.
Интервюто е проведено в редакцията на испанския вестник „Ел Дебате“, където Перес Маура работи след напускането на АВС.
Политическата биография, родена от „нещо, което никога не се бе случвало“
Идеята за книгата се появява през 90-те години, когато Перес Маура е ръководител на международната секция на АВС. Познанството му със Симеон започва през 1989 г., в момент, в който България навлиза в период на промени.
„Това, което той направи и постигна, не се е случвало никога. Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател – и го направи“, казва журналистът.
Според него организацията на политическото движение, създаването му за месеци и спечелването на избори са безпрецедентни: „Никой не е успял да постигне такова нещо. Той искаше да отгърне следващата страница за България.“
Перес Маура описва Симеон като работлив човек с ясно разбиране откъде идват проблемите и с изключителна способност да изслушва. Той подчертава вниманието на Сакскобургготски към всеки, който е пожелавал среща с него, независимо дали може да бъде политически полезен: „Той смяташе това за свой дълг.“
- „Валиден критерий“ и след излизането от политиката
По думите му Симеон продължава да бъде фактор у нас: „Той е валиден критерий в родината си. Не напада никого и не руши. Показал е любов към България.“ Биографът смята, че въпреки променената среда международният авторитет на Сакскобургготски остава: „Имаше огромна тежест в света на международната политика. И продължава да я има.“
- Борис – наследник с бъдеще, само ако избере България
Особен интерес предизвиква темата за наследника на титлата – Борис. Перес Маура е категоричен: династията ще бъде ръководена от него, независимо че в съвременен контекст титлата е символична.
„Борис е начело на линията на наследяване. Той няма да бъде цар, но ще ръководи династията. Това изисква отговорност“, подчертава той.
Според него ключовият въпрос е дали Борис ще избере да живее в България: „Ако не живее в страната, няма как да поддържа връзката с България такава, каквато има Симеон.“
- Характерът на Симеон: хладнокръвие, доброта и точният момент да каже „Не“
Един от най-силните акценти в разговора е описанието на характера на Сакскобургготски.
„Хладнокръвие, доброта и способността винаги да уцели момента, когато да удари по масата и да каже ‘Не’. Или ‘Да’.“
Перес Маура определя това качество като решаващо за политическия стил на Симеон – способност да изчака, да наблюдава и да действа само тогава, когато е наистина необходимо.
Журналистът разказва и за последната си среща със Симеон – на 60-ия рожден ден на Кубрат, отбелязан в тесен кръг в Мадрид.
„Бяхме 25-30 души. Беше изненада, подготвена от съпругата му. Кубрат изобщо не се досети.“
Той говори и за трагедиите, които са белязали семейството – особено за смъртта на княз Кардам – но подчертава, че това не променя перспективата към историческата роля на Симеон.