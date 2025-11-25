„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

Р амон Перес Маура – дългогодишен журналист, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“, говори пред „Телеграфно подкастът“ за личността на бившия премиер, за ролята му в българския политически живот и за поколението, което наследява династията.

Интервюто е проведено в редакцията на испанския вестник „Ел Дебате“, където Перес Маура работи след напускането на АВС.

Източник: Телеграфно подкастът

Политическата биография, родена от „нещо, което никога не се бе случвало“

Идеята за книгата се появява през 90-те години, когато Перес Маура е ръководител на международната секция на АВС. Познанството му със Симеон започва през 1989 г., в момент, в който България навлиза в период на промени.

Източник: Телеграфно подкастът

„Това, което той направи и постигна, не се е случвало никога. Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател – и го направи“, казва журналистът.

Според него организацията на политическото движение, създаването му за месеци и спечелването на избори са безпрецедентни: „Никой не е успял да постигне такова нещо. Той искаше да отгърне следващата страница за България.“

Перес Маура описва Симеон като работлив човек с ясно разбиране откъде идват проблемите и с изключителна способност да изслушва. Той подчертава вниманието на Сакскобургготски към всеки, който е пожелавал среща с него, независимо дали може да бъде политически полезен: „Той смяташе това за свой дълг.“

„Валиден критерий“ и след излизането от политиката

По думите му Симеон продължава да бъде фактор у нас: „Той е валиден критерий в родината си. Не напада никого и не руши. Показал е любов към България.“ Биографът смята, че въпреки променената среда международният авторитет на Сакскобургготски остава: „Имаше огромна тежест в света на международната политика. И продължава да я има.“

Борис – наследник с бъдеще, само ако избере България

Особен интерес предизвиква темата за наследника на титлата – Борис. Перес Маура е категоричен: династията ще бъде ръководена от него, независимо че в съвременен контекст титлата е символична.

„Борис е начело на линията на наследяване. Той няма да бъде цар, но ще ръководи династията. Това изисква отговорност“, подчертава той.

Според него ключовият въпрос е дали Борис ще избере да живее в България: „Ако не живее в страната, няма как да поддържа връзката с България такава, каквато има Симеон.“

Характерът на Симеон: хладнокръвие, доброта и точният момент да каже „Не“

Един от най-силните акценти в разговора е описанието на характера на Сакскобургготски.

„Хладнокръвие, доброта и способността винаги да уцели момента, когато да удари по масата и да каже ‘Не’. Или ‘Да’.“

Перес Маура определя това качество като решаващо за политическия стил на Симеон – способност да изчака, да наблюдава и да действа само тогава, когато е наистина необходимо.

Журналистът разказва и за последната си среща със Симеон – на 60-ия рожден ден на Кубрат, отбелязан в тесен кръг в Мадрид.

„Бяхме 25-30 души. Беше изненада, подготвена от съпругата му. Кубрат изобщо не се досети.“

Той говори и за трагедиите, които са белязали семейството – особено за смъртта на княз Кардам – но подчертава, че това не променя перспективата към историческата роля на Симеон.

