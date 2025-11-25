България

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

Рамон Перес Маура е един от най-авторитетните журналисти в Испания, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“

25 ноември 2025, 16:28
„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“
Източник: Телеграфно подкастът

Р амон Перес Маура – дългогодишен журналист, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“, говори пред „Телеграфно подкастът“ за личността на бившия премиер, за ролята му в българския политически живот и за поколението, което наследява династията.

Интервюто е проведено в редакцията на испанския вестник „Ел Дебате“, където Перес Маура работи след напускането на АВС.

Източник: Телеграфно подкастът

Политическата биография, родена от „нещо, което никога не се бе случвало“

Идеята за книгата се появява през 90-те години, когато Перес Маура е ръководител на международната секция на АВС. Познанството му със Симеон започва през 1989 г., в момент, в който България навлиза в период на промени.

Източник: Телеграфно подкастът

„Това, което той направи и постигна, не се е случвало никога. Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател – и го направи“, казва журналистът.

Според него организацията на политическото движение, създаването му за месеци и спечелването на избори са безпрецедентни: „Никой не е успял да постигне такова нещо. Той искаше да отгърне следващата страница за България.“

Перес Маура описва Симеон като работлив човек с ясно разбиране откъде идват проблемите и с изключителна способност да изслушва. Той подчертава вниманието на Сакскобургготски към всеки, който е пожелавал среща с него, независимо дали може да бъде политически полезен: „Той смяташе това за свой дълг.“

  • „Валиден критерий“ и след излизането от политиката

По думите му Симеон продължава да бъде фактор у нас: „Той е валиден критерий в родината си. Не напада никого и не руши. Показал е любов към България.“ Биографът смята, че въпреки променената среда международният авторитет на Сакскобургготски остава: „Имаше огромна тежест в света на международната политика. И продължава да я има.“

  • Борис – наследник с бъдеще, само ако избере България

Особен интерес предизвиква темата за наследника на титлата – Борис. Перес Маура е категоричен: династията ще бъде ръководена от него, независимо че в съвременен контекст титлата е символична.

„Борис е начело на линията на наследяване. Той няма да бъде цар, но ще ръководи династията. Това изисква отговорност“, подчертава той.

Според него ключовият въпрос е дали Борис ще избере да живее в България: „Ако не живее в страната, няма как да поддържа връзката с България такава, каквато има Симеон.“

  • Характерът на Симеон: хладнокръвие, доброта и точният момент да каже „Не“

Един от най-силните акценти в разговора е описанието на характера на Сакскобургготски.

„Хладнокръвие, доброта и способността винаги да уцели момента, когато да удари по масата и да каже ‘Не’. Или ‘Да’.“

Перес Маура определя това качество като решаващо за политическия стил на Симеон – способност да изчака, да наблюдава и да действа само тогава, когато е наистина необходимо.

Журналистът разказва и за последната си среща със Симеон – на 60-ия рожден ден на Кубрат, отбелязан в тесен кръг в Мадрид.

„Бяхме 25-30 души. Беше изненада, подготвена от съпругата му. Кубрат изобщо не се досети.“

Той говори и за трагедиите, които са белязали семейството – особено за смъртта на княз Кардам – но подчертава, че това не променя перспективата към историческата роля на Симеон.

Източник: "Телеграфно подкастът"    
Симеон Сакскобургготски Рамон Перес Маура Възможният цар Бивш премиер Българска политика Династия Борис Сакскобургготски
Последвайте ни
CNN: Украйна приема мирния план с Русия

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Свят Преди 12 минути

Путин беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров

<p>Британците смятат, че Тръмп е пречка за мира в Украйна</p>

Британците смятат, че Доналд Тръмп е пречка за мира в Украйна

Свят Преди 21 минути

Половината от участвалите в проучване на More in Common смятат, че Тръмп възпрепятства мирните усилия, срещу 21 процента, които вярват, че той ги подпомага

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Свят Преди 1 час

Киев заявява, че подкрепя основните параметри на мирното споразумение, но подчертава, че предстоят допълнителни уточнения

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Любопитно Преди 1 час

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

<p>ЕП прие историческа програма за отбрана на ЕС</p>

ЕС отпуска 1.5 млрд. евро за укрепване на отбраната и Украйна

Свят Преди 1 час

Български предприятия от отбранителния сектор потенциално могат да участват в бъдещи съвместни проекти в рамките на програмата

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Свят Преди 1 час

На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Свят Преди 1 час

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Свят Преди 2 часа

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Свят Преди 2 часа

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

България Преди 2 часа

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 2 часа

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 2 часа

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Технологии Преди 2 часа

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

<p>Кой е по-ербап&nbsp;- битката за паркинга на пл. &bdquo;Александър Невски&ldquo;</p>

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

България Преди 2 часа

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 2 часа

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Edna.bg

Признанието на Даяна 10 дни преди смъртта ѝ

Edna.bg

Рафаел Надал: Винисиус, уважавай авторитета

Gong.bg

Никола Цолов загуби номера си за дебюта във Формула 2

Gong.bg

Украйна приема основите на Женевското споразумение

Nova.bg

Почина младежът, намушкан с нож в „Студентски град“

Nova.bg