Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

М алайзия планира да забрани от следващата година социалните мрежи за потребители на възраст под 16 години, присъединявайки се към редица други държави, избрали да ограничат достъпа до дигитални платформи от опасения за безопасността на децата, предаде агенция Ройтерс.

Министърът на комуникациите Фахми Фадзил съобщи, че правителството преглежда механизмите, използвани в Австралия и други държави, за ограничаване на употребата на социални мрежи с цел защита на децата от опасности в интернет пространството.

„Надяваме се, че до следващата година социалните медийни платформи ще се съобразят с правителственото решение за забрана на създаването на профили от лица под 16-годишна възраст“, заяви вчера министърът.

⚡️JUST IN:



Malaysia is set to ban kids under 16 from using social media starting in 2026 pic.twitter.com/QmqJ8iyZUf — S2FUncensored (@S2FUncensored) November 24, 2025

Последиците от социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата се превърнаха в нарастваща световна грижа, а компании като ТикТок, Снапчат, Гугъл и платформите на Мета – оператора на Фейсбук, Интаграм и Уотсап, са изправени пред съдебни дела в САЩ за ролята им в причиняването на ментална здравна криза, отбелязва Ройтерс.

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години.

Там предлагат забрана на социалните мрежи за лица под 16 години

Франция, Испания, Италия, Дания и Гърция също проверят възможностите за проверка на възрастта на потребителите.

Индонезия обяви през януари, че планира да въведе минимална възраст за потребители на социални мрежи, но по-късно издаде не толкова строга регулация, която изисква от технологичните платформи да премахват негативно съдържание и наложи по-стриктни мерки за проверка на възрастта.

Платформите и услугите за съобщения с повече от 8 милиона потребители в Малайзия сега ще трябва да получат лиценз съгласно новите правила, които ще влязат в сила от януари, посочва Ройтерс.