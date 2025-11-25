Свят

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

25 ноември 2025, 14:45
От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

М алайзия планира да забрани от следващата година социалните мрежи за потребители на възраст под 16 години, присъединявайки се към редица други държави, избрали да ограничат достъпа до дигитални платформи от опасения за безопасността на децата, предаде агенция Ройтерс.

Министърът на комуникациите Фахми Фадзил съобщи, че правителството преглежда механизмите, използвани в Австралия и други държави, за ограничаване на употребата на социални мрежи с цел защита на децата от опасности в интернет пространството.

„Надяваме се, че до следващата година социалните медийни платформи ще се съобразят с правителственото решение за забрана на създаването на профили от лица под 16-годишна възраст“, заяви вчера министърът.

Последиците от социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата се превърнаха в нарастваща световна грижа, а компании като ТикТок, Снапчат, Гугъл и платформите на Мета – оператора на Фейсбук, Интаграм и Уотсап, са изправени пред съдебни дела в САЩ за ролята им в причиняването на ментална здравна криза, отбелязва Ройтерс.

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години.

Франция, Испания, Италия, Дания и Гърция също проверят възможностите за проверка на възрастта на потребителите.

Индонезия обяви през януари, че планира да въведе минимална възраст за потребители на социални мрежи, но по-късно издаде не толкова строга регулация, която изисква от технологичните платформи да премахват негативно съдържание и наложи по-стриктни мерки за проверка на възрастта.

Платформите и услугите за съобщения с повече от 8 милиона потребители в Малайзия сега ще трябва да получат лиценз съгласно новите правила, които ще влязат в сила от януари, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, София Георгиева    
Малайзия Социални мрежи Забрана под 16 години Защита на деца Възрастови ограничения Дигитални платформи Ментално здраве Онлайн безопасност Правителствени мерки Международна практика
