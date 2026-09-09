Редица нарушения при инспекция на водоемите във Варненско

В периода от 2 до 12 юни 2026 г. междуведомствена комисия извърши ежегодна проверка на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на участъци от река Провадийска на територията на област Варна.

Проверката е извършена в изпълнение на изискванията на Закона за водите и съгласно заповед на областния управител на област Варна. На територията на областта има общо 84 язовира, като 68 от тях подлежат на проверка през 2026 г. В рамките на проведената през юни инспекция са проверени 43 язовира, съобщиха от ОА-Варна.

Комисията е констатирала по-съществени проблеми при няколко язовира, сред които „Георги Трайков“, „Генерал Колево“, „Тутраканци-1“, „Измътец“, „Вълчи дол-1“ и „Средно село“.

При язовир „Георги Трайков“, който е стратегически обект и е класифициран в първа висока степен на потенциална опасност, е установено опасно състояние на пасарелките към водовземните кули. Констатирани са скъсани заварки, силно амортизирана дървена настилка и множество пропукани, счупени и деформирани носещи греди, което ограничава безопасния достъп до съоръженията. Забележките са установявани и при предходни проверки.

Особено внимание е отделено на язовир „Генерал Колево“ в община Вълчи дол. При проверката на 4 юни 2026 г. е установено преливане през преливния ръб и наличие на филтрация и оводняване в петата на язовирната стена. До този момент информация за преливането и за контролираното изпускане през основния изпускател не е била постъпила до компетентните институции. В резултат на констатираната ситуация, комисията е уведомила ръководството на общината и е дала указания за предприемане на незабавни действия. Със заповед на кмета на община Вълчи дол е въведено бедствено положение в района на язовира.

За язовир „Генерал Колево“ са дадени предписания за изготвяне на технически анализ, поддържане на безопасно водно ниво, почистване на короната, откосите и съоръженията, отвеждане на водите от оводнената зона, осигуряване на проводимост на преливника и отводнителните канали, актуализиране на аварийния план и изграждане на локална система за оповестяване.

При язовир „Искър“ в община Вълчи дол, който към момента на проверката е сух, са установени извършващи се ремонтно-възстановителни работи. Комисията е констатирала, че за част от дейностите не са представени необходимите строителни книжа, заповедна книга и протокол за откриване на строителна площадка.

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Сериозни проблеми са установени и при язовир „Тутраканци-1“ в община Провадия. Язовирът е сух и е с първа висока степен на потенциална опасност. Язовирната му стена е била повредена след интензивни валежи през 2019 г., като към момента на проверката необходимите ремонтни дейности не са реализирани. Основният изпускател е неизправен, а техническото състояние на язовира е определено като „неизправно - неработоспособно“. Изготвен е технически проект за ремонт, но към момента няма осигурено финансиране за неговото изпълнение.

При язовир „Измътец“ са установени неизправен основен изпускател, пукнатини по преливника и изтичане на значителни водни количества през пукнатините. Според наличния анализ преливното съоръжение не разполага с необходимите параметри за безопасно провеждане на висока вълна. Комисията е определила техническото състояние на язовира като „неизправно - частично работоспособно“ и е дала предписания за ремонт на основния изпускател и преливното съоръжение.

За язовир „Вълчи дол-1“ е предписано поддържане на водното ниво около кота мъртъв обем до извършване на необходимия ремонт на язовирната стена и съоръженията към нея.

При язовир „Средно село“ е установена недостатъчна проводимост на основния изпускател, а техническото му състояние е определено като частично работоспособно.

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Проверени са и участъци от река Провадийска при с. Разделна, с. Синдел и Провадия. Речният профил в тези участъци е почистен и е с нормална проводимост. Четирите налични отводнителни съоръжения са изправни, като няма неизпълнени предписания от предходната проверка.

На собствениците и операторите на язовирите са дадени конкретни предписания и срокове за отстраняване на установените несъответствия и за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията. Контролът по изпълнението на мерките следва да продължи с оглед ограничаване на риска за населението, инфраструктурата и околната среда.