Един от Обречените влиза в голямата надпревара в “Игри на волята”

П лемето на Обречените ще получи дългоочаквана възможност за влизане в надпреварата в “Игри на волята”. Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA обитателите на Блатото ще се изправят едни срещу други в напрегнато съревнование за баланс и търпение, след което един ще заслужи място в голямата игра.

Арената ще приветства и племената на Вулканите и Канарите, които ще се впуснат в зрелищен сблъсък за надмощие. Само най-издръжливите и тактически подготвените воини ще успеят да се доберат до успеха и да се спасят, докато за загубилите предстои среща с водещата Ивет Лалова-Колио.

Източник: NOVA

Макар и не в битка, Сините обитатели на Пустия плаж ще се изправят пред ново сериозно предизвикателство с дъждовен привкус, изискващо използването на мистериозен ритуал от страна на съплеменниците. Ще даде ли обаче резултат?

Източник: NOVA

Не пропускайте да разберете кой от Обречените ще се присъедини към едно от племената и кои ще бъдат следващите трима номинирани в “Игри на волята” - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.