Безплатни противогрипни ваксини за малки деца тръгват от 1 октомври

Безплатната противогрипна ваксинация за най-малките деца ще започне през личните лекари от 1 октомври.

За първи път тази есен ще има безплатна противогрипна ваксинация за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. Кампанията се очаква да започне от 1 октомври, съобщи пред Радио Варна председателят на Регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари във Варна д-р Николай Христов.

Родителите ще могат да заявят желание за поставяне на ваксината чрез личния лекар. По думите на д-р Христов това е важна стъпка, за която лекарската общност настоява от години.

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Кои деца ще могат да се ваксинират безплатно

Програмата обхваща деца на възраст от 6 месеца до 7 години.

Според информацията на БНР към момента основното, което родителите трябва да знаят, е, че заявяването ще става през общопрактикуващия лекар, а началото на кампанията е планирано за 1 октомври.

Повече интерес има и към HPV ваксините

Д-р Христов отчита и повишен интерес към ваксинацията срещу човешкия папилома вирус. По думите му при тази кампания вече има „раздвижване“ и все повече хора проявяват интерес.

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Какво да следят родителите през сезона

В навечерието на периода с повече респираторни инфекции лекарят не очаква епидемичната обстановка да бъде по-различна от предходните години.

При по-леки симптоми той препоръчва да се изчака ден-два. При висока температура, силна кашлица, обезводняване или необходимост от болничен лист е добре да се потърси медицинска помощ.

Д-р Христов поставя акцент и върху профилактиката, като отбелязва, че здравната култура на пациентите постепенно се повишава, но самолечението продължава да бъде проблем.