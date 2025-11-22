Свят

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

22 ноември 2025, 09:13
Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН
Източник: AP/БТА

К итай пренесе ескалиращия си спор с Япония до ООН, обвинявайки Токио, че заплашва с „въоръжена интервенция“ по отношение на Тайван и обещавайки да се защити, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е най-категоричният език, използван досега в продължаващия вече две седмици спор.

Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Японският премиер Санае Такаичи извърши „тежко нарушение на международното право“ и дипломатическите норми, когато заяви, че китайско нападение срещу Тайван може да предизвика военна реакция от Токио, написа китайският постоянен представител в ООН Цун Фу в писмо до генералния секретар на организацията Антониу Гутериш.

„Ако Япония се осмели да се опита да се намеси във въоръжена ситуацията между двете страни на пролива, това би било акт на агресия“, е написаб Фу, според изявление на представителството на Китай в ООН.

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

„Китай решително ще упражни правото си на самозащита съгласно Устава на ООН и международното право и твърдо ще защитава своя суверенитет и териториална цялост.“

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова. Тайванските власти отхвърлят претенциите на Пекин и казват, че единствено народът на острова може да решава бъдещето си.

Китай: САЩ си играят с огъня

Ройтерс отбелязва, че не е успял да се свърже с японските власти за коментар на писмото на Фу, което е най-силната критика към Такаичи от висш китайски служител в най-голямата двустранна криза от години.

Такаичи, консервативна националистка, която встъпи в длъжност миналия месец, отхвърли неяснотата, която Япония и САЩ отдавна отправят по отношение на Тайван, когато заяви пред парламента, коментирайки хипотетична китайска атака срещу Тайван - който се намира на малко над 100 км от японска територия, че това би могло да се приеме за „ситуация, заплашваща оцеляването на Япония“.

Китай връчи протестна нота на Япония

Това е правно обозначение, което позволява на японски министър-председател да разположи армията на страната.

Фу поиска Япония „да спре да прави провокации и да пресича границата и да оттегли погрешните си забележки“, които според него „открито оспорват основните интереси на Китай“.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
