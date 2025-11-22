Свят

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

22 ноември 2025, 13:59
Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна
Източник: AP/БТА

Д ва изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази нощ, за да „наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана в прессъобщение, цитирано от Аджерпрес.

Румъния вдигна по тревога изтребители F-16, активира RO-Alert

Изтребителите са били вдигнати заради атаки с дронове в зоната на град Измаил в Украйна, в близост до румънската граница. Не са регистрирани навлизания в румънското въздушно пространство.

Малко след 1:30 ч. местно (и българско време) е издадено предупреждение чрез системата RO-ALERT до населението в северната част на румънския окръг Тулча.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Напрежението по румънската граница с Украйна, предизвикано от руски удари с дронове, доведе до множество официални реакции и промени в протоколите през последните месеци. Румънските власти многократно активираха въздушната си отбрана и системите за предупреждение на населението в отговор на тези инциденти.

Един от първите добре документирани случаи беше в нощта на 1 юли 2023 г., когато Руската федерация възобнови атаките си с дронове срещу цивилни цели и пристанищна инфраструктура в Украйна, в непосредствена близост до румънската граница. В отговор, Националният военен команден център на Румъния незабавно уведоми Главния инспекторат за извънредни ситуации. Това доведе до издаването на предупреждения чрез системата RO-Alert към жителите на окръг Тулча. Същевременно, в 23:15 ч. местно време, два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили излетяха от 86-та авиобаза Борча, за да наблюдават въздушната обстановка.

Въздушна тревога в Румъния заради руска атака с дронове срещу украински пристанища

Министерството на националната отбрана също така информира съюзническите структури в реално време за ситуацията.

През ноември същата година напрежението отново ескалира. В нощта на 3 срещу 4 ноември 2023 г. руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав доведоха до нова реакция. В 0:17 ч. след полунощ от военновъздушната база Фетещ излетяха два изтребителя F-16 съгласно процедурите за еър полисинг. По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ се включиха и два германски изтребителя „Юрофайтър“, за да осигурят наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Румъния вдигна изтребители заради руски удари по Дунав

Седмица по-късно, в нощта на 10 срещу 11 ноември 2023 г., по време на поредни руски въздушни удари срещу украинските пристанища по Дунав, ситуацията придоби ново измерение, когато Румъния беше уведомена за падането на въздушен обект в района на селището Гринду, на около 5 километра южно от границата с Украйна.

Военни екипи бяха изпратени на място, където откриха фрагменти, вероятно от дрон. Румънското Министерство на отбраната потвърди инцидента, а тогавашният президент Клаус Йоханис го определи като "инцидент".

Източник: Магдалена Димитрова, БТА    
румъния изтребители украйна атака дронове граница
Последвайте ни
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

pariteni.bg
Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

carmarket.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 7 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 4 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 1 час
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 8 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 минути

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Любопитно Преди 48 минути

Как би се отразило това може да прочетете в следващите редове

<p>Неочаквано приятелска атмосфера на срещата между Тръмп и&nbsp;Мамдани</p>

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Двамата говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Свят Преди 5 часа

Критикът на Мохамед бин Салман беше убит в саудитското консулство в Истанбул от саудитски агенти през 2018 г.,

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 5 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

България Преди 5 часа

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

<p>Това може да се приеме за<strong>&nbsp;</strong>&bdquo;ситуация, заплашваща оцеляването на Япония&ldquo;</p>

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Свят Преди 6 часа

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Свят Преди 6 часа

Тя ще се проведе в Йоханесбург

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 6 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 6 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 7 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Свят Преди 7 часа

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 8 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 8 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 8 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Пекин от “Игри на волята”: Няма нищо по-удовлетворяващо от усмивката на щастлив излекувал се пациент! (ВИДЕО)

Edna.bg

Честит рожден ден на Бранимира Антонова – първата „Мис България“ и лицето на истинската, неподправена красота

Edna.bg

Кирил Десподов е с вирус

Gong.bg

Славко Матич: Програмата е трудна и тежка, но вярваме в играчите

Gong.bg

Борисов е поискал представители на партията да блокират свалянето на Благомир Коцев

Nova.bg

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Nova.bg