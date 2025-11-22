Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Д ва изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази нощ, за да „наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана в прессъобщение, цитирано от Аджерпрес.

Изтребителите са били вдигнати заради атаки с дронове в зоната на град Измаил в Украйна, в близост до румънската граница. Не са регистрирани навлизания в румънското въздушно пространство.

Малко след 1:30 ч. местно (и българско време) е издадено предупреждение чрез системата RO-ALERT до населението в северната част на румънския окръг Тулча.

Напрежението по румънската граница с Украйна, предизвикано от руски удари с дронове, доведе до множество официални реакции и промени в протоколите през последните месеци. Румънските власти многократно активираха въздушната си отбрана и системите за предупреждение на населението в отговор на тези инциденти.

Един от първите добре документирани случаи беше в нощта на 1 юли 2023 г., когато Руската федерация възобнови атаките си с дронове срещу цивилни цели и пристанищна инфраструктура в Украйна, в непосредствена близост до румънската граница. В отговор, Националният военен команден център на Румъния незабавно уведоми Главния инспекторат за извънредни ситуации. Това доведе до издаването на предупреждения чрез системата RO-Alert към жителите на окръг Тулча. Същевременно, в 23:15 ч. местно време, два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили излетяха от 86-та авиобаза Борча, за да наблюдават въздушната обстановка.

Министерството на националната отбрана също така информира съюзническите структури в реално време за ситуацията.

През ноември същата година напрежението отново ескалира. В нощта на 3 срещу 4 ноември 2023 г. руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав доведоха до нова реакция. В 0:17 ч. след полунощ от военновъздушната база Фетещ излетяха два изтребителя F-16 съгласно процедурите за еър полисинг. По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ се включиха и два германски изтребителя „Юрофайтър“, за да осигурят наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Седмица по-късно, в нощта на 10 срещу 11 ноември 2023 г., по време на поредни руски въздушни удари срещу украинските пристанища по Дунав, ситуацията придоби ново измерение, когато Румъния беше уведомена за падането на въздушен обект в района на селището Гринду, на около 5 километра южно от границата с Украйна.

Военни екипи бяха изпратени на място, където откриха фрагменти, вероятно от дрон. Румънското Министерство на отбраната потвърди инцидента, а тогавашният президент Клаус Йоханис го определи като "инцидент".