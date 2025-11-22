Любопитно

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Холивудската звезда се включва в лентата „Войната през погледа на животните“

22 ноември 2025, 15:37
Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Шон Пен е решил да участва във филма „Войната през погледа на животните“, който разказва за войната в Украйна. За проекта разказва продуцентът на лентата Олег Кохан в интервю за украинското издание „Суспільне“.

Филмът „Войната през погледа на животните“, в който участва Шон Пен, е антология, състояща се от седем киноновели - отделни истории. Това са разкази за заек, крава, котка и други животни.

„Създадохме този филм, за да разкажем нашата история чрез съчувствие към животните и да привлечем хората на наша страна. Да трогнем зрителя, така че да не превключи от украинската тема, а да спре, да изгледа и да разбере нещо за нас“, казва продуцентът на филма Олег Кохан.

Той подчерта, че мисията на филма не е да се оплаква, а чрез изкуството да покаже на света кои са украинците и за какво се борят.

Авторите казват, че филмът се базира на реални събития, с добавяне на художествено осмисляне и художествена форма. Саундтракът е песен на групата Imagine Dragons.

Продуцентът на филма Олег Кохан разказва, че когато създателите започнали да промотират първите три новели за животни и война, разбрали, че филмовите фестивали ще проявят повече или по-малко интерес към този филм, а дистрибуторите, кината и онлайн платформите - много по-малко.

„Филмите за войната като цяло са трудни за показване, по-точно – трудно е да се мотивират зрителите да ги гледат“, казва продуцентът.

Затова, според него, те решили да привлекат Шон Пен, за да насочат повече внимание към проекта. „Шон Пен органично съществува във филма като герой - той играе американски продуцент, а не генерал“, разказа Кохан.

По неговите думи Шон Пен е поискал сценария, гледал заснетия материал, запознал се с режисьора на новелата си - Мирослав Слабошпицки - и е заявил, че хонорарът му за участие ще бъде 1 долар.

„Работата за един долар в украински филм също е подкрепа за Украйна. За мен това решение потвърди, че той е много силен посланик на мира, а също и че нашето кино и неговата тема достигат до международната аудитория“, казва продуцентът на „Войната през погледа на животните“.

Той подчертава, че по време на снимките нито едно животно не е пострадало.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Шон Пен Война в Украйна Филм Животни Олег Кохан Подкрепа за Украйна Антология Холивудска звезда Реални събития Международен филм
Последвайте ни

По темата

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

pariteni.bg
Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

carmarket.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 9 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 6 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 3 часа
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 9 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Свят Преди 39 минути

Потърпевшите са яли лахмаджун

,

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Любопитно Преди 2 часа

Как би се отразило това може да прочетете в следващите редове

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Свят Преди 3 часа

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Свят Преди 4 часа

Новината бе потвърдена от адвоката му

<p>Нови протести заради промените в паркирането в София</p>

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

България Преди 4 часа

За да изразят недоволството си, в събота излязоха жителите на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“

<p>Неочаквано приятелска атмосфера на срещата между Тръмп и&nbsp;Мамдани</p>

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Свят Преди 5 часа

Двамата говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

<p>Планът на Тръмп за <strong>мир в Украйна</strong>: Имало ли е <strong>задкулисни разговори</strong> между Русия и САЩ</p>

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Свят Преди 7 часа

"Наблюдавайте внимателно тези, които го атакуват и как те се облагодетелстват от една безкрайна война", заяви Кирил Дмитриев

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Свят Преди 7 часа

Критикът на Мохамед бин Салман беше убит в саудитското консулство в Истанбул от саудитски агенти през 2018 г.,

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 7 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

България Преди 7 часа

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

<p>Това може да се приеме за<strong>&nbsp;</strong>&bdquo;ситуация, заплашваща оцеляването на Япония&ldquo;</p>

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Свят Преди 7 часа

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Свят Преди 8 часа

Тя ще се проведе в Йоханесбург

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 8 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 8 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Защо жените “винаги” закъсняват? Мит, навик или просто различна хронология

Edna.bg

Пекин от “Игри на волята”: Няма нищо по-удовлетворяващо от усмивката на щастлив излекувал се пациент! (ВИДЕО)

Edna.bg

Избери Играч на мача ЦСКА - Ботев Пд

Gong.bg

Спортист Своге разби Хебър в Пазарджик

Gong.bg

Киселова за върнатия референдум за еврото: Отново бих постъпила по същия начин

Nova.bg

Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна

Nova.bg