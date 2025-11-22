Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Х оливудската звезда Шон Пен е решил да участва във филма „Войната през погледа на животните“, който разказва за войната в Украйна. За проекта разказва продуцентът на лентата Олег Кохан в интервю за украинското издание „Суспільне“.

Филмът „Войната през погледа на животните“, в който участва Шон Пен, е антология, състояща се от седем киноновели - отделни истории. Това са разкази за заек, крава, котка и други животни.

„Създадохме този филм, за да разкажем нашата история чрез съчувствие към животните и да привлечем хората на наша страна. Да трогнем зрителя, така че да не превключи от украинската тема, а да спре, да изгледа и да разбере нещо за нас“, казва продуцентът на филма Олег Кохан.

Той подчерта, че мисията на филма не е да се оплаква, а чрез изкуството да покаже на света кои са украинците и за какво се борят.

Авторите казват, че филмът се базира на реални събития, с добавяне на художествено осмисляне и художествена форма. Саундтракът е песен на групата Imagine Dragons.

Продуцентът на филма Олег Кохан разказва, че когато създателите започнали да промотират първите три новели за животни и война, разбрали, че филмовите фестивали ще проявят повече или по-малко интерес към този филм, а дистрибуторите, кината и онлайн платформите - много по-малко.

„Филмите за войната като цяло са трудни за показване, по-точно – трудно е да се мотивират зрителите да ги гледат“, казва продуцентът.

Затова, според него, те решили да привлекат Шон Пен, за да насочат повече внимание към проекта. „Шон Пен органично съществува във филма като герой - той играе американски продуцент, а не генерал“, разказа Кохан.

По неговите думи Шон Пен е поискал сценария, гледал заснетия материал, запознал се с режисьора на новелата си - Мирослав Слабошпицки - и е заявил, че хонорарът му за участие ще бъде 1 долар.

„Работата за един долар в украински филм също е подкрепа за Украйна. За мен това решение потвърди, че той е много силен посланик на мира, а също и че нашето кино и неговата тема достигат до международната аудитория“, казва продуцентът на „Войната през погледа на животните“.

Той подчертава, че по време на снимките нито едно животно не е пострадало.