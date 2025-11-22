Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Л идерите на водещи европейски държави изпратиха във Вашингтон проект на своите предложения за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи списание Der Spiegel.

Според списанието, европейските лидери работят по контрапредложения от петък вечерта. Те са подготвили собствен работен документ, който вече е изпратен във Вашингтон. Той представлява преработена версия на американския план, уточни изданието.

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

По-рано лидерите на ЕС изразиха несъгласието си с няколко точки от американския мирен план, както и необходимостта от неговото преразглеждане. Според Bild те са недоволни предимно от предложенията на САЩ за признаване на суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии. Те също така смятат за проблематични разпоредбите за евентуално съкращаване на украинската армия, гаранциите за сигурност и използването на замразени руски активи.