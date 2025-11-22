Свят

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Зеленски е определил състава на преговорния екип

22 ноември 2025, 14:48
Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната
Източник: AP/БТА

У крайна ще се консултира през следващите дни с партньорите си и заедно ще обсъдят стъпките за спиране на войната, заяви канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитирана от Ройтерс. 

Зеленски одобри състава на делегацията, която ще бъде водена от ръководителя на администрацията му и в която участват високопоставени служители от сферата на сигурността, пише в изявление в Telegram.

Президентът подписа указ за сформирането на делегация на Украйна за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир, предаде Укринформ, като отбеляза, че указът е публикуван на уебсайта на държавния глава.

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.

"Украйна никога няма да бъде пречка за постигането на мир и представителите на украинската страна ще защитават интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност", подчерта в изявлението си президентската канцелария.

Източник: Анелия Пенкова, Десислава Иванова/БТА    
зеленски украйна русия преговори война
Последвайте ни

По темата

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

carmarket.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 7 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 4 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 1 час
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 8 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 минути

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Любопитно Преди 48 минути

Как би се отразило това може да прочетете в следващите редове

<p>Неочаквано приятелска атмосфера на срещата между Тръмп и&nbsp;Мамдани</p>

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Двамата говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Свят Преди 5 часа

Критикът на Мохамед бин Салман беше убит в саудитското консулство в Истанбул от саудитски агенти през 2018 г.,

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 5 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

България Преди 5 часа

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

<p>Това може да се приеме за<strong>&nbsp;</strong>&bdquo;ситуация, заплашваща оцеляването на Япония&ldquo;</p>

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Свят Преди 6 часа

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 6 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 6 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 7 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Свят Преди 7 часа

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 8 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 8 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 8 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Рай край морето през цялата година

Любопитно Преди 8 часа

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Пекин от “Игри на волята”: Няма нищо по-удовлетворяващо от усмивката на щастлив излекувал се пациент! (ВИДЕО)

Edna.bg

Честит рожден ден на Бранимира Антонова – първата „Мис България“ и лицето на истинската, неподправена красота

Edna.bg

Кирил Десподов е с вирус

Gong.bg

Славко Матич: Програмата е трудна и тежка, но вярваме в играчите

Gong.bg

Борисов е поискал представители на партията да блокират свалянето на Благомир Коцев

Nova.bg

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Nova.bg