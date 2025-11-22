България

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

22 ноември 2025, 10:46
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Източник: iStock Photos/Getty Images

С пециализираната полицейска операция, осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните, се проведе в петък в два търговски обекта на територията на град София с основна дейност продажба на хранителни продукти, съобщиха от пресцентъра на МВР. 

В хода на извършените проверки са намерени и иззети множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ и забранени на територията на страната, както такива, които се продават само след лекарско предписание.

Проверката е установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени са Акт за установяване на административно нарушение на чл. 281 от ЗЛПХМ и констативни протоколи на собственика на обекта – 33-годишна жена. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Източник: БГНЕС    
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

