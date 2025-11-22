Свят

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

Междувременно Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

22 ноември 2025, 13:48
Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна
Източник: AP/БТА

М инистерство на отбраната в Москва съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, предаде Ройтерс.

„В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка „Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Русия обяви превземането на две села в Украйна

Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път.

Междувременно украинските въоръжени сили съобщиха по-рано, че удържат отбранителните си линии в северната част на обсадения град Покровск в източната Донецка област и блокират опитите на руските войски да напреднат на това направление.

Руската армия от месеци настъпва към Покровск в опит да превземе логистичния център, определян от руски медии като "врата" към индустриалния регион Донбас. 

Русия се похвали с нов успех край Покровск

Вчера началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов заяви пред президента Владимир Путин, че руските войски са превзели 70% от Покровск, както и целия град Купянск в Харковска област - твърдения, които Украйна бързо отрече. 

В петък 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, каза в изявление, че нанася тежки загуби на руските войски и подсилва собствените си сили, включително с безпилотни летателни апарати. 

"Врагът се опитва да пресече железопътна линия, за да увеличи площта на окупираната част от града, но нашите войски блокират тези опити", се посочва в изявлението. "Вражеските войски в Покровск са разгромени. В резултат на това врагът e принуден да попълва загубите си сред личния състав" се казва още в него. 

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Военната карта на "ДийпСтейт" (DeepState), украински сайт, който картографира фронтовата линия, показва, че руските сили са пресекли железопътната линия, преминаваща през Покровск, в две части на града, съответно на 14 ноември и 20 ноември. 

Руските сили, които понастоящем контролират около 19% от територията на Украйна, неотдавна постигнаха напредък по на юг, по-конкретно в Запорожка област.

Източник: БТА/Виктор Турмаков, Симеон Томов    
