М инистерство на отбраната в Москва съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, предаде Ройтерс.

„В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка „Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път.

Междувременно украинските въоръжени сили съобщиха по-рано, че удържат отбранителните си линии в северната част на обсадения град Покровск в източната Донецка област и блокират опитите на руските войски да напреднат на това направление.

Руската армия от месеци настъпва към Покровск в опит да превземе логистичния център, определян от руски медии като "врата" към индустриалния регион Донбас.

Вчера началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов заяви пред президента Владимир Путин, че руските войски са превзели 70% от Покровск, както и целия град Купянск в Харковска област - твърдения, които Украйна бързо отрече.

В петък 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, каза в изявление, че нанася тежки загуби на руските войски и подсилва собствените си сили, включително с безпилотни летателни апарати.

"Врагът се опитва да пресече железопътна линия, за да увеличи площта на окупираната част от града, но нашите войски блокират тези опити", се посочва в изявлението. "Вражеските войски в Покровск са разгромени. В резултат на това врагът e принуден да попълва загубите си сред личния състав" се казва още в него.

Военната карта на "ДийпСтейт" (DeepState), украински сайт, който картографира фронтовата линия, показва, че руските сили са пресекли железопътната линия, преминаваща през Покровск, в две части на града, съответно на 14 ноември и 20 ноември.

Руските сили, които понастоящем контролират около 19% от територията на Украйна, неотдавна постигнаха напредък по на юг, по-конкретно в Запорожка област.