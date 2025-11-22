Свят

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Двамата говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия

22 ноември 2025, 11:47
В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк
Източник: AP/БТА

С рещата между американският президент Доналд Тръмп и новоизбрания кмет Зохран Мамдани в петък в Белия дом премина в неочаквано приятелска атмосфера, коментират световните агенции.

По време на предизборната кампания в Ню Йорк Тръмп определи кандидата на демократите като „стопроцентов побъркан комунист“, а Мамдани се обяви за „най-лошия кошмар на Тръмп“, чието управление обяви за авторитарно.

Тръмп ще се срещне с "комунистическия" кмет на Ню Йорк

На срещата си в петък обаче двамата многократно говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия, съобщи Асошиейтед прес.

Пред медиите американският президент заяви, че е бил изненадан от тяхната „страхотна“ среща, и каза за Мамдани, който се определя като демократичен социалист: „Мисля, че той всъщност ще изненада някои консервативни хора“.

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Двамата заявиха, че са обсъдили достъпността на жилищата и цените на хранителните стоки и битовите услуги.

Мамдани успешно използва недоволството от инфлацията, за да бъде избран, точно както направи и Тръмп на президентските избори през 2024 г.

„Ние ще му помагаме, за да позволим мечтите на всеки да се сбъднат, като имаме силен и много безопасен Ню Йорк“, заяви Тръмп в Овалния кабинет с Мамдани до себе си.

„Това, което аз наистина оценявам у президента, е, че срещата, която проведохме, беше фокусирана не на точките на несъгласие, които са много, а беше фокусирана на споделената цел, която имаме в службата на нюйоркчани“, каза от своя страна Мамдани.

На няколко пъти Тръмп дори защити Мамдани, когато му бяха поставени трудни въпроси от репортери. Когато журналист попита бъдещия кмет дали стои зад думите си, че Тръмп е фашист, президентът се намеси и каза: „Това е окей. Можеш да кажеш да, окей? Така е по-лесно. По-лесно, отколкото да се обяснява. Аз нямам нищо против.“

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Мамдани, който ще встъпи в длъжност през януари, каза, че е поискал среща с Тръмп, за да говорят за начини да направят живота в Ню Йорк по-достъпен. 

Тръмп, който по-рано заплаши, че ще съкрати федералното финансиране за Ню Йорк, ако с Мамдани не намерят общ език, каза след срещата: „Не искаме това да се случва. Аз не смятам, че това ще се случи“.

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Асошиейтед прес коментира, че срещата с Мамдани е шанс за Тръмп да говори за достъпността на стоките и услугите в момент, в който е под натиск да демонстрира, че е загрижен за притесненията на избирателите от високата цена на издръжката на живота.

„Някои от неговите идеи са всъщност същите идеи, които имам аз“, каза президентът за Мамдани по въпроса за инфлацията.

Запитан дали би се чувствал удобно да живее в град под управлението на Мамдани, Тръмп каза „Наистина бих, особено след срещата“.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
Мамдани Тръмп среща
Последвайте ни
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

22 ноември: Убийството, което разтърси света

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 3 дни

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Свят Преди 2 часа

Критикът на Мохамед бин Салман беше убит в саудитското консулство в Истанбул от саудитски агенти през 2018 г.,

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 2 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 3 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 3 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 4 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Свят Преди 4 часа

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 5 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 5 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 5 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Рай край морето през цялата година

Любопитно Преди 5 часа

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

<p>Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град</p>

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Любопитно Преди 5 часа

Изследователи от Руската академия на науките откриха „следи от потопен град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°

<p>Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм</p>

Доналд Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм

Свят Преди 13 часа

Туск също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Тя е гост в новия епизод на подкаста “След Игрите”

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Свят Преди 14 часа

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Свят Преди 14 часа

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

Всичко от днес

От мрежата

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Актрисата Елеонора Иванова – Нори каза „да“! (СНИМКИ)

Edna.bg

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Edna.bg

Жененият Майкъл Фелпс нагази в чужди води

Gong.bg

Гласувай за Играч на мача Арда – ЦСКА 1948!

Gong.bg

При спецакция иззеха лекарства, забранени за продажба у нас

Nova.bg

Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Nova.bg