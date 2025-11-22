Любопитно

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Как би се отразило това може да прочетете в следващите редове

22 ноември 2025, 14:39
Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?
Източник: iStock/Getty Images

А строномите откриха, че Слънчевата система може би се движи през Космоса над три пъти по-бързо, отколкото се предполагаше досега. Откритието би могло да има значение за стандартния модел на космологията, нашият най-добър модел за обяснение на структурата, състава и еволюцията на Вселената в момента.

Екипът, стоящ зад това изследване, стигна до своите заключения, използвайки мрежата от радиотелескопи с ниска честота (LOFAR) и два други радиотелескопа, за да картографира разпределението на радиогалактиките, които след това използва за измерване на движението на Слънчевата система. Радиогалактиките са галактики, които излъчват необичайно силни радиовълни от „лобове“, които се простират далеч отвъд видимата им структура от звезди.

Радиогалактиките са полезни по този начин, защото радиовълните имат достатъчно дълги дължини на вълните, за да се промъкнат през космическия газ и прах, вместо да бъдат абсорбирани, както се случва с други форми на електромагнитно излъчване. В посоката, в която се движи Слънчевата система, би трябвало да се появят малко повече радиогалактики, но това е толкова незначително отклонение, че може да бъде открито само от изключително чувствителни инструменти.

„Нашият анализ показва, че Слънчевата система се движи повече от три пъти по-бързо, отколкото прогнозират настоящите модели. Този ​​резултат очевидно противоречи на очакванията, основани на стандартната космология, и ни принуждава да преразгледаме предишните си предположения“, каза в изявление ръководителят на екипа Лукас Бьоме от университета в Билефелд. 

Измерването на екипа разкри несъответствие в разпределението на радиогалактиките, анизотропия, която е 3,7 пъти по-силна от предсказаната от стандартния модел на космологията, който описва еволюцията на Космоса след Големия взрив.

Тези резултати са в съответствие с предишни инфрачервени наблюдения на квазари, захранващи свръхмасивни черни дупки, които светят ярко поради огромните емисии на енергия от материала, обграждащ черната дупка. Корелацията между тези две отделни линии на изследване предполага, че това не е грешка, а отразява действителна характеристика на Космоса.

„Ако нашата слънчева система наистина се движи толкова бързо, трябва да поставим под въпрос фундаментални предположения за мащабната структура на Вселената. Като алтернатива, самото разпределение на радиогалактиките може да е по-малко равномерно, отколкото сме вярвали. И в двата случая настоящите ни модели се подлагат на изпитание“, каза членът на екипа Доминик Й. Шварц, космолог от университета в Билефелд. 

Източник: Space.com    
Слънчева система Космология Радиогалактики Скорост на Слънчевата система Стандартен модел Астрономия Радиотелескопи Вселена Научно откритие Анизотропия
Последвайте ни

По темата

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

pariteni.bg
Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 7 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 4 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 1 час
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 8 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 минути

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Свят Преди 1 час

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Свят Преди 5 часа

Критикът на Мохамед бин Салман беше убит в саудитското консулство в Истанбул от саудитски агенти през 2018 г.,

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 5 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

България Преди 5 часа

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

<p>Това може да се приеме за<strong>&nbsp;</strong>&bdquo;ситуация, заплашваща оцеляването на Япония&ldquo;</p>

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Свят Преди 6 часа

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Свят Преди 6 часа

Тя ще се проведе в Йоханесбург

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 6 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 6 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 7 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Свят Преди 7 часа

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 8 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 8 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 8 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Рай край морето през цялата година

Любопитно Преди 8 часа

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Пекин от “Игри на волята”: Няма нищо по-удовлетворяващо от усмивката на щастлив излекувал се пациент! (ВИДЕО)

Edna.bg

Честит рожден ден на Бранимира Антонова – първата „Мис България“ и лицето на истинската, неподправена красота

Edna.bg

Кирил Десподов е с вирус

Gong.bg

Славко Матич: Програмата е трудна и тежка, но вярваме в играчите

Gong.bg

Борисов е поискал представители на партията да блокират свалянето на Благомир Коцев

Nova.bg

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Nova.bg