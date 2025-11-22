Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

А строномите откриха, че Слънчевата система може би се движи през Космоса над три пъти по-бързо, отколкото се предполагаше досега. Откритието би могло да има значение за стандартния модел на космологията, нашият най-добър модел за обяснение на структурата, състава и еволюцията на Вселената в момента.

Екипът, стоящ зад това изследване, стигна до своите заключения, използвайки мрежата от радиотелескопи с ниска честота (LOFAR) и два други радиотелескопа, за да картографира разпределението на радиогалактиките, които след това използва за измерване на движението на Слънчевата система. Радиогалактиките са галактики, които излъчват необичайно силни радиовълни от „лобове“, които се простират далеч отвъд видимата им структура от звезди.

Радиогалактиките са полезни по този начин, защото радиовълните имат достатъчно дълги дължини на вълните, за да се промъкнат през космическия газ и прах, вместо да бъдат абсорбирани, както се случва с други форми на електромагнитно излъчване. В посоката, в която се движи Слънчевата система, би трябвало да се появят малко повече радиогалактики, но това е толкова незначително отклонение, че може да бъде открито само от изключително чувствителни инструменти.

The solar system may be racing through space 3 times faster than expected. Is the standard model of cosmology wrong? https://t.co/k0mojgY1ff — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 14, 2025

„Нашият анализ показва, че Слънчевата система се движи повече от три пъти по-бързо, отколкото прогнозират настоящите модели. Този ​​резултат очевидно противоречи на очакванията, основани на стандартната космология, и ни принуждава да преразгледаме предишните си предположения“, каза в изявление ръководителят на екипа Лукас Бьоме от университета в Билефелд.

Измерването на екипа разкри несъответствие в разпределението на радиогалактиките, анизотропия, която е 3,7 пъти по-силна от предсказаната от стандартния модел на космологията, който описва еволюцията на Космоса след Големия взрив.

Тези резултати са в съответствие с предишни инфрачервени наблюдения на квазари, захранващи свръхмасивни черни дупки, които светят ярко поради огромните емисии на енергия от материала, обграждащ черната дупка. Корелацията между тези две отделни линии на изследване предполага, че това не е грешка, а отразява действителна характеристика на Космоса.

Recent findings reveal that our Solar System is moving through the universe at a velocity more than three times greater than scientists previously estimated.



This discovery comes from a team at Bielefeld University (Germany), led by astrophysicist Lukas Böhme, who used… pic.twitter.com/m5GydKI55V — Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 14, 2025

„Ако нашата слънчева система наистина се движи толкова бързо, трябва да поставим под въпрос фундаментални предположения за мащабната структура на Вселената. Като алтернатива, самото разпределение на радиогалактиките може да е по-малко равномерно, отколкото сме вярвали. И в двата случая настоящите ни модели се подлагат на изпитание“, каза членът на екипа Доминик Й. Шварц, космолог от университета в Билефелд.