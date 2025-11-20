Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Б ългарската федерация по вдигане на тежести е съгласна с условията на Карлос Насар. Това заяви пред БНТ президентът Стефан Ботев. Той е съгласен с условията на Насар, но в момента чака активност от негова страна. Ботев сподели, че Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги, пише Gong.

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

"От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване.

Карлос Насар е на крачка от напускане на България

Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек. Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги. Мисля, че ще остане, тъй като би трябвало да е доволен", заяви Ботев.