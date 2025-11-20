Любопитно

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

"Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава", заяви Стефан Ботев

20 ноември 2025, 11:01
"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара
Б ългарската федерация по вдигане на тежести е съгласна с условията на Карлос Насар. Това заяви пред БНТ президентът Стефан Ботев. Той е съгласен с условията на Насар, но в момента чака активност от негова страна. Ботев сподели, че Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги, пише Gong.

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

"От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване.

Карлос Насар е на крачка от напускане на България

Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек. Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги. Мисля, че ще остане, тъй като би трябвало да е доволен", заяви Ботев.

Карлос Насар Вдигане на тежести Българска федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев Договор Насар
Последни новини

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 17 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Пари Преди 43 минути

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 53 минути

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 58 минути

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 1 час

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Свят Преди 1 час

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 1 час

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Свят Преди 1 час

Съучастничка на жената е написала неприлични изрази на корема ѝ

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 1 час

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

България Преди 1 час

Те настояват още и за нормални условия на труд, както и за край на публичния натиск и дискредитацията

<p>Четец по устните разкри скандален въпрос на Мъск&nbsp;</p>

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск попитал изпълнителния директор на Pfizer дали смята саудитския престолонаследник за „терорист“, твърди експерт по разчитане на устни

Украинските земеделски стоки ще се внасят в България с лиценз и през 2026 г.

Украинските земеделски стоки ще се внасят в България с лиценз и през 2026 г.

България Преди 2 часа

Мярката има за цел баланс в търговията със съседните страни и предотвратяване на пазарни изкривявания

5,8 по Рихтер разтърси Индонезия

5,8 по Рихтер разтърси Индонезия

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина 130 километра

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Свят Преди 2 часа

Русия е изстреляла 470 ударни дрона и 48 ракети

