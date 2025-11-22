Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

О ще протести в София заради реформата при паркирането. В събота, за да изразят недоволството си, излязоха жителите на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“.

Протестиращите образуваха жива верига и затвориха цялото кръстовище преди моста „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“, ул. „Ильо Войвода“ и ул. „Черковна“.

Източник: NOVA

С действията си жителите на двата района заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на "зелена зона" за платено паркиране, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркиране. Хората подчертават, че проблемът се задълбочава от разбити улици и липса на улично осветление.

Основното искане на протестиращите е "зелена зона" да не бъде въвеждана, докато не се ремонтират улиците, на които паркират ежедневно, и не се изградят нови паркоместа. Настоява се и за обществено обсъждане и независима оценка на капацитета за улично паркиране, предаде NOVA.

От район „Подуяне“ вече представиха мащабна програма за изграждане на локални паркинги в междублокови пространства, която предвижда над 600 нови, уредени паркоместа. Паралелно с това районът развива мрежа от буферни паркинги около бъдещите метростанции.

В ефира на NOVA по-рано кметът на София Васил Терзиев подкрепи предложената реформа с мотива, че целта е всеки да може да намери паркомясто в центъра за под 10 минути.

„Не искам да има зона. Това е краен квартал на София, няма никаква логика да има зона. Искат едни пари от нас, които защо трябва да даваме? Какво се е променило? Толкова години не е имало зона и не е имало проблем с паркирането тук“, заяви Михаил, който един от протестиращите.

Източник: NOVA

„Не съм съгласен София да бъде превърната в платен паркинг. Смятам, че това няма да реши проблема с паркирането, а ще напълни общината с още пари, които няма да бъдат изразходвани правилно“, посочи Стайко – друг протестиращ.

„Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна – за да се въведе ред, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, и да има допълнителен ресурс за инвестиции в градската среда. Дали е идеално решение? Не. Никога не съм твърдял, че може да има идеално решение. Но за мен това е огромна крачка в правилната посока“, подчерта кметът на София Васил Терзиев.