Вдовицата на Хашоги: Да се публикува разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник

Х анан Елатр Хашоги, вдовица на убития саудитски журналист от „Вашингтон пост“ Джамал Хашоги, призова да бъде публикуван транскриптът от разговор през 2019 г. между президента Доналд Тръмп и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, съобщи Асошиейтед прес.

Хашоги, критик на Мохамед бин Салман, беше убит в саудитското консулство в Истанбул от саудитски агенти през 2018 г., а тялото му, което е било разчленено, така и не беше открито. Американското разузнаване заключи, че престолонаследникът е одобрил действията на извършителите, въпреки че той самият отрича това.

При срещата си с Мохамед бин Салман във Вашингтон тази седмица самият Тръмп оспори заключенията на американското разузнаване.

С настояването си за разкриване на въпросния разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник вдовицата на Хашоги се присъединява към конгресмени от Демократическата партия, които повдигат въпроси дали Тръмп лично не се облагодетелства от близките отношения с Мохамед бин Салман.

Искането за разкриване на съдържанието на разговора се води от конгресмена демократ Юджийн Виндман, който е бил помощник юридически съветник в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп.

Виндман, който е виждал транскрипта на разговора, не пожела да влезе в подробности за съдържанието на класифицирания документ, но каза, че в него има „терминология на quid pro quo, последващите изгоди, които президентът получи“.

Демократите в Конгреса също така посочват, че семейството на Тръмп има обширни търговски сделки със Саудитска Арабия, които понякога са били облагодетелствани от пряката намеса на принца.

Ситуацията напомня за първото предложение за импийчмънт на Тръмп заради разговора му с украинския президент Володимир Зеленски през юли 2019 г., в който американският президент поиска от украинския да му направи „услуга“, като разследва сина на съперника му за президентския пост Джо Байдън.

Виндман казва, че от всички разговори, които той е прегледал в рамките на работата си, разговорите със Зеленски и с принц Мохамед са били най-обезпокояващи и описа транскрипта на разговора със саудитския престолонаследник като „шокиращ“.

Малко вероятно е правителството на Тръмп да публикува доброволно разговора, а демократите, които са малцинство в Конгреса, имат ограничена власт да наложат публикуването му.