Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

22 ноември 2025, 09:43
П од 10 минути - за толкова време би следвало всеки пътуващ с автомобил в София да успее да намери място за паркиране в идеалния център на столицата, ако новата реформа на общината стане факт. Това заяви в интервю за NOVA кметът на София Васил Терзиев.

Тази седмица се навършиха две години от встъпването в длъжност на столичния градоначалник. 

На този етап по-скоро като успех или като неуспех отчитате последната голяма идея — реформата, която дойде от общината, именно за увеличаване на цената на платеното паркиране, както и за разширяване на синята и зелената зона?

„Червена зона“ за паркиране в София: Предложението е 5 лева на час

"Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка", коментира Терзиев плановете за поскъпване ан синя и зелена зона в столицата. 

И допълни: "Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме". 

По думите му целта е до 10 минути, а дори и по-малко - "за 7-8 минути, да може да се намери паркомясто в идеалния център на София". 

На критиките, че първо трябва "да се оправят улиците, да се построят паркинги - и след това да се вдигат цените", той отговори: "Аз разбирам този аргумент, но има много практика, която показва кои са ефективните начини да се случат нещата. Навсякъде опитът показва едно и също — че първо се преминава през регулация и после се пристъпва към активно построяване на паркинги и други от нуждите, които имат гражданите.  Това за паркингите звучи изключително добре до момента, в който не започнем да правим сметката.  Има два въпроса. Това колко би ни струвало? Това са милиарди евро — около 2,5 милиарда евро за тези 100 000 коли, които нямат паркоместа, за да се направят паркинги. И то не от сложните, подземните в центъра, които не е ясно колко бързо могат да станат заради културно-историческо наследство и други предизвикателства. Но ние имаме и друг проблем — къде да бъдат. Защото това влиза в конфликт с желанието да бъде зелен градът. То или трябва да бъде под земята, което прави сметката още по-скъпа, или трябва да бъде на място, което в момента е зелена площ". 

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

Терзиев беше категоричен, че разбира "желанието да има паркинг за всяка кола и всеки да има колкото коли иска". Но подчерта, че това няма как да стане, без да платим друга сметка, която е откъм един от най-големите ресурси на града ни — зеленината. "И това е нещото, което ние всички трябва да пазим", заяви той. 

Столичният кмет изтъкна факта, че "имаме изключително добро метро".

"В една от последните класации беше класирано на второ място в Европа, така че за нас темата за неговото разширяване е от изключителна важност като гръбнак на транспортната система. В момента се строят 10 нови метростанции, предстои да се избере изпълнител на продължението по „Царица Йоанна“, върви и проектирането за удължаването към Студентски град, което трябва да приключи до година", обясни той. 

"Откъм покритие бих казал, че градският транспорт в София е добър. Откъм понякога надеждност — не толкова, и затова  работим върху предизвикателствата, които има", подчерта той. 

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

Терзиев обясни и как е избрана цената на синята и зелената зона.

"За цената, която не е пипана от 10-15 години - има ясна икономическа обосновка, която не е свързана с еврото. И откъм съпоставка на цената на час в зоната спрямо средния доход в града — тя е близо два пъти по-евтина, отколкото при въвеждането на зоната", изчисли кметът. 

Промените в паркирането свиват до 25% трафика

Той заяви, че цената на билета за градския транспорт ще бъде закръглена надолу при въвеждането на еврото.

"Ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите. В следващата година такива промени не се предвиждат". 

По темата с боклука той беше категоричен, че ежедневно се работи за това хората да не посрещнат с пълни кофи за отпадъци  Нова година. "Това за нас е основен приоритет  — да намерим трайно решение.Най-рисковите райони в този аспект, в които договорите за сметопочистване изтичат на 1 декември е Зона 3 —  „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“. Приключва договорът с текущата фирма и затова се прави организация заедно с районните кметове, като стъпваме на опита от „Красно село“ и „Люлин“ - да се мине максимално плавно към това да има сметоизвозване", обясни кметът на София. 

Обмислят "червена зона" в София, създават жълта

По отношение на снегопочистването на града, с оглед на настъпващия зимен сезон, Терзиев беше категоричен, че има достатъчно снегорини, които ще обезпечат почистването. 

Кметът на София обеща и украсата на столицата за Коледа да бъде "по-добра от миналогодишната".

Източник: NOVA    
