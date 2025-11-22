Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"

Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

С илен дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански. По данни на метеорологичната станция в града за последното денонощие са паднали над 90 литра на квадратен метър.

Службите са реагирали на повече от 20 сигнала.

В Разлог река Язо преля и наводни централни улици.

В събота сутрин обаче тя отново е в коритото си и няма опасност за гражданите и техните домове.

В петричкото село Рупите ситуацията започва да се нормализира.

Дъждовете почти навсякъде в Благоевградска област спряха. Няма пострадали хора. Но на места инфраструктурата се нуждае от ремонт. Реките повишиха нивата си застрашително. Но там, където преляха, не причиниха сериозни щети.

„Беше много силен дъждът. И на етапи – вали, спре, вали, спре. Беше страшно - с гръмотевици и светкавици”, разказа жена от града.

В много къщи в селата в Петричко водата е заляла приземните етажи и мазета.

В село Старчево щетите са основно по инфраструктурата. „Придойде и дерето. Имаме зона за отдих с една много стара чешма, на която може би около 1 метър затлачване се е получило. Но ще се стремим да я изчистим”, заяви пред NOVA Георги Кузманов, кмет на село Старчево.

В село Рупите обилният дъжд причини наводнения в дворове. Улиците са потънали в кал. През целия ден багер разчистваше пътя между Старчево и Първомай.

На много места придошли дерета довлякоха кал по асфалта. В Разлог река Язо излезе от коритото си в късните часове в петък.

„Беше малко излязла в частта на мостовете. Но тя е с плитък канал и там просто няма как да направим нещо в момента по този въпрос. Тя беше почистена”, заяви Красимир Герчев, кмет на Разлог.

Придошли са водите и на река Глазне в Банско. Засега обаче опасност от преливане няма.