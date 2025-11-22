От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

О бщинската избирателна комисия (ОИК) във Варна опровергава твърденията на ПП-ДБ за нарушения при свикването на извънредно заседание в неделя.

От формацията в петък вечер заявиха, че председателят на ОИК е насрочил спешно извънредното заседание след края на работната седмица - след 18.00 ч. в петък, и то за почивен ден.

Поводът - да се разгледат пред "по-малко присъстващи и тайно от обществото" искания за прекратяване на пълномощията на разследвания за престъпно сдружение за получаване на подкупи варненски кмет от ПП Благомир Коцев.

В позицията на ПП-ДБ се посочваше още, че "на страницата на ОИК-Варна не е оповестено заседанието, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на ЦИК. Заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна е разбрал от подадено днес заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда".

Затова от ОИК-Варна излязоха с позиция, в която определят твърденията на ПП като "невверни".

Ето и целия текст на позицията:

В отговор на разпространени от политическа коалиция твърдения, които не отговарят на истината и се разминават с правилата в Изборния кодекс, се налага да направим няколко уточнения.

В неделя, 23 ноември, 2025 г., от 10.15 ч., е насрочено заседание на Общинската избирателна комисия относно сигнали с вх.№ 629/03.11.2025, 631/04.11.2025 и 638/21.11.2025 по вх.рег. на ОИК. Заседанието ще се проведе в зала Пресцентър на ДКС.

Не е вярно, че съобщение за заседанието не е публикувано.

Съобщението за заседанието е публикувано надлежно в сайта на ОИК, секция „Местни избори 2023“- каквито са изричните изисквания на закона.

Информацията е свободно достъпна за всеки гражданин, който борави с интернет. Съобщението може да бъде видяно от всяко електронно устройство.

Твърдението, че заседанието е незаконно, не е истина.

ОИК-Варна се събира по реда и разпоредбите в Изборния кодекс, във сроковете предвидени на основание чл. 42 от ЗМСМА.

ОИК не може да заседава в почивен ден – невярно!

Сроковете в изборния кодекс се броят в календарни, а не работни дни. Решения на избирателни комисии се вземат в срокове, изрично посочени в закона, независимо дали са работни, почивни или празнични дни.

Заседанието е свикано спешно – невярно.

Спазени са всички законови срокове за свикване на заседанието на ОИК.

Всички членове на ОИК-Варна са уведомени своевременно, а съобщение е качено и на сайта на ОИК. Адвокатът на г-н Коцев е уведомен по начина, по който е пожелал.Нещо повече – в ОИК е получена обратна разписка от г-н Коцев, удостоверяваща, че е запознат с цялата документация по проверката на ОИК.

Предметът на проверка на ОИК по получените сигнали няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември. ОИК не е компетентен орган по наказателни производства . Производството пред ОИК е различно, разглежда различни въпроси и се провежда независимо от това дали по отношение на лицето в момента има взета мярка задържане под стража или е на свобода.

Обръщаме се към всички граждани, които се вълнуват от предстоящото заседание на ОИК-Варна:

Уважаваме правото на изразяване на мнение на всеки, но също така ще отбележим, че е недопустимо изборен орган да заседава под политически натиск и улично напрежение.

Благодарим на медиите, които във вчерашния ден своевременно провериха изнесеното в цитираното партийно прессъобщение и поднесоха на обществото фактите.

Председател на ОИК-Варна

Секретар на ОИК-Варна

22.11.2025 г.