Единият от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище в "Кремиковци"

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Е диният от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ – Васил Филипов, живее в общинско жилище, което предстои да му бъде отнето. Това съобщи пред „Телеграф“ кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова.

По думите ѝ съгласно действащата наредба на Столичната община наемател губи правото да ползва общинско жилище, ако бъде осъден с ефективна присъда над две години лишаване от свобода. Именно затова общината ще стартира процедура по отнемане на жилището, но след влизане в сила на съдебното решение.

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„Не сме възстановили заповедта му за настаняване. Процедурата е ясна – жилището ще бъде върнато, но трябва да изчакаме окончателната присъда“, обясни Донкова.

Спор за право на общинско жилище

Кметът уточни, че Филипов от години е бил настанен в общинско жилище, но през миналата година е възникнал спор, след като в семейството е било закупено жилище за детето му от втората му съпруга.

„По тази причина прекратихме договора. Според наредбата дори минимално притежание на имот в София е основание да отпадне правото на общинско жилище. Съдът обаче реши друго и постанови, че не сме извършили достатъчна проверка дали имотът е годен за живеене“, каза тя.

По думите ѝ това съдебно решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

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Доходи и социален статус

Според информацията на районната администрация Васил Филипов е декларирал, че работи в строителния сектор и има минимални доходи.

„По документи той отговаря на условията за настаняване, защото доходите са ниски. Често реалните възнаграждения не се осигуряват на пълния им размер, но ние работим единствено с официални данни“, посочи Донкова.

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Вторият обвиняем не е наемател на общината

Кметът уточни още, че другият обвиняем по случая – Траян, не живее в общинско жилище и не е свързан със системата за социално настаняване на района.

Мерки за пътна безопасност

По думите на Донкова на територията на района често се получават сигнали за рисково шофиране и т.нар. гонки както извън населените места, така и в самите тях. До момента обаче при нея няма официално постъпили жалби от граждани, които вероятно са били адресирани директно към полицията.

След инцидента от районната администрация вече е изпратено искане до Столична община за поставяне на допълнителни мерки за безопасност, включително пътни неравности, повдигнати пешеходни пътеки и камери за контрол на скоростта на ключови участъци.

„Още в понеделник подадохме искане за тези мерки. Преди това също сме настоявали за повдигнати пешеходни пътеки по „Челопешко шосе“, но тогава предложението беше отказано с аргумент, че трасето се използва от градския транспорт“, допълни тя.

Проверки и в чужбина

Междувременно стана ясно, че чешките власти също са започнали проверка относно начина, по който са били издадени шофьорските книжки на двамата обвиняеми по тежкия инцидент.