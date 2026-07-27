България

Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

По данни на водача на превозното средство става дума за техническа неизправност

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 42 минути / 27 юли 2026, 14:05
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А втобус на столичния градски транспорт, пътуващ в посока Орлов мост, катастрофира на булевард „Цариградско шосе“, след като се удари в разделителната мантинела и я скъса, предаде NOVA.

В автобуса са пътували пътници, като вследствие на инцидента са пострадали петима души. Четирима са транспортирани в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а 16-годишно момиче е транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

На място са изпратени екипи на полицията, спешна помощ и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.

От „Столичен автотранспорт“ съобщиха, че автобусът по линия 204 е преминал технически преглед през юли. Превозното средство е било обслужено в срок, а водачът е ползвал отпуск до вчера. Превозно средство е Mercedes-Benz Conecto, произведен през 2003 г.

Разкъсана мантинела и блокиран булевард: Вижте кадри от зрелищния инцидент с автобус на „Цариградско шосе“
9 снимки
катастрофа цариградско
катастрофа цариградско
катастрофа цариградско
катастрофа цариградско

Автобусът е спрял хода си в бетонен ограничител, след като шофьорът загубил контрол.

Свидетел на инцидента разказа, че шофьорът на автобуса му споделил, че не могъл да спре, защото отказали спирачките на превозното средство.

"Добре, че не удари нито една от колите, но вътре има хора, които са зле", добави той.

Друг мъж, чиято кола спряла точно пред автобуса след удара, разказа, че скоростта, с която превозното средство от градския транспорт преминало през мантинелата, не била ниска, но вероятно в рамките на ограничението.

„Експертизи ще докажат дали причината за пътния инцидент е техническа неизправност. След видяното на записите на камерите се подозира точно това. По протектора на гумите има наранявания, но ще се уточни дали са в резултат късане на мантинелата или отпреди това“.

Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по повод катастрофата с автобус в София.

„По данни на водача на превозното средство става дума за техническа неизправност, същите показания са дали и свидетели на пътния инцидент. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На 21 юли е преминал технически преглед, който е показал, че возилото е изправно. Задната част на автомобила е започнала да криволичи по пътното платно, в резултат на това къса мантинелата. Водачът е 59-годишен, с опит в автомобилния транспорт. Предстои да се уточни броя на пътниците в превозното средство“, посочи Пелтеков.

Той изнесе данни, че водачът има допуснати три леки ПТП, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. Ще бъде образувано досъдебно производство, а ако шофьорът носи вина, ще понесе законовите последствие. Ще се разследва и дали настилката или неустановена техническа изправност са причинили пътния инцидент. За тази цел ще бъдат изискани документи от пункта за ГТП, прегледал автобуса.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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