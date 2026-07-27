15-годишното момиче, пострадало при катастрофата край Харманли, е в критично състояние

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15-годишното момиче, пострадало при тежката катастрофа на автомагистрала „Марица“ край Харманли, е в критично състояние и с опасност за живота. То е транспортирано по спешност в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, след като е получило множество тежки травми.

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Тежкият пътен инцидент стана в неделя вечерта, малко след 20:00 часа, край село Поляново в посока турската граница. При катастрофата загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Другият водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа, предаде NOVA.

По първоначални данни два леки автомобила с германска регистрация са се движили в близост един до друг. По неизяснени засега причини колите са се ударили, скъсали са около 20 метра от предпазната мантинела, след което са излетели от пътното платно и са паднали в крайпътно дере.

Освен 15-годишното момиче, в МБАЛ – Хасково са настанени 34-годишна жена и три деца – момчета на 5, 7 и 10 години. По информация на заместник-директора на лечебното заведение д-р Иванов, цитиран от БНР, състоянието им е стабилно и към момента няма непосредствена опасност за живота им.

Жената, както и момчетата на 7 и 10 години, са хоспитализирани в отделението по хирургия. Петгодишното дете е настанено в отделението по неврология с комоцио. Всички остават под лекарско наблюдение.

38-годишен мъж, който също е пострадал при катастрофата, е прегледан и впоследствие изписан за домашно лечение.

По данни, подадени в болницата, всички пострадали са граждани на Ирак, пътували от Германия.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи точните причини за тежкия инцидент. Разследването продължава.

Движението по автомагистрала „Марица“ в района на катастрофата не е било спирано, като през нощта на място са работили екипи на полицията и разследващи.