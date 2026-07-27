Ким Чен-ун в черен костюм и с дъщеря си отбеляза "велика победа" за Северна Корея

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун отбеляза 73-ата годишнина от подписването на примирието, сложило край на бойните действия в Корейската война, и отдаде почит на загиналите, предаде днес севернокорейската осведомителна агенция КЦТА.

За първи път в официалните възпоменателни церемонии участва и дъщерята на Ким Чен-ун - Ким Джу-е. Той беше облечен в черен костюм.

По данни на КЦТА ръководителят на страната Ким е посетил военни паметници и гробища, срещнал се е с ветерани от войната и е поднесъл цветя на гробовете на първото поколение партизански бойци. По време на церемониите той определи изхода от войната от 1950-1953 г. като "велика победа" за Северна Корея.

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Корейската война приключва с подписването на примирие, а не с мирен договор, поради което двете Кореи официално все още се намират в състояние на война.

На разпространени снимки и видеа от севернокорейските държавни медии се вижда дъщерята на Ким Чен-ун, също в черен костюм, да стои редом с него. Тя заемаше централно място в официалните церемонии и заедно с баща си приветства възрастни ветерани - пореден знак за все по-видимата ѝ публична роля на вероятен наследник.

Южнокорейското министерство по въпросите на обединението съобщи, че това е първото участие на Джу-е във възпоменанията по повод годишнината от примирието, както и първото ѝ посещение в Гробището на мъчениците от Отечествената освободителна война и в Гробището на революционните мъченици.

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Според южнокорейската Национална разузнавателна служба, която се позовава на "надеждна разузнавателна информация", Джу-е постепенно се подготвя за приемничка на Ким Чен-ун. Оценката се основава на все по-честите ѝ публични изяви заедно с баща ѝ. През март държавните севернокорейски медии разпространиха кадри, на които тя управлява нов танк, след като по-рано беше показана да стреля с пушка на стрелбище и да използва пистолет.

По повод годишнината Ким Чен-ун е посетил също гробището на китайските доброволци, участвали в Корейската война, където е отдал почит пред гроба на Мао Анин - син на китайския лидер Мао Цзедун. Според КЦТА това е пореден знак за затопляне на отношения между Пхенян и Пекин.