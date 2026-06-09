Как изглежда автобус 119 след сблъсъка на „Челопешко шосе“

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Е кип на NOVA влезе в депото в столичния квартал "Малашевци", където се съхранява автобусът от линия 119, в който се вряза автомобил с висока скорост след гонка на „Челопешко шосе“. При ужасяващия сблъсък четирима души загубиха живота си.

Ръководителят „Транспорт“ на „МТК Груп“ Ваньо Стефанов разказа подробности за трагедията:

„Нашият автобус пътуваше по регулярна линия номер 119 и когато взимаше левия завой, за да продължи маршрута си, два автомобила – Суифт и Мерцедес, както и Ауди – се гонеха с доста голяма скорост, повече от 150 км/ч. Единият от тях се вряза директно в автобуса. Ударът беше толкова силен, че той се обърна на една страна. Предполагам, че това може да се случи при скорост от порядъка на 200 км/ч.“

Автобусът тежи около 14 тона. Според Стефанов такава маса не може да бъде обърната от лек автомобил при скорост под 150 км/ч.

Източник: NOVA

Героизмът на водача и бързата намеса на пожарната

Водачът на автобуса е проявил забележително присъствие на духа – чупи челното стъкло и помага на пътниците да се евакуират. Пожарникарите, чиято стоянка е била в непосредствена близост, са пристигнали на място още преди сигнал на 112.

„Добре че пожарникарите са били наблизо – те са предотвратили евентуално посегателство върху водача, тъй като на мястото са се събрали около 40 души. След това пристигнаха и полицейските сили и ситуацията беше овладяна“, добави Стефанов.

Опасността не е била само от сблъсъка. Автомобилът, който се е врязал, е започнал да гори в двигателния отсек. Благодарение на бързата реакция на огнеборците огънят е потушен навреме.

„Ако салонът на автобуса се беше възпламенил, жертвите щяха да бъдат много повече“, подчерта представителят на „МТК Груп“.

Трагедията за пореден път постави на дневен ред проблема с „войната по пътищата“. Вчера правителството обяви нови мерки срещу незаконните гонки, дрифтове, липсата на контрол и слабите глоби. Очаква се затягане на контрола с камери, по-високи санкции и по-строги присъди за дрогирани и пияни шофьори, които застрашават живота на невинни хора.

Автобусът остава под охрана, а разследването продължава.