Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България до края на седмицата

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И ран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София.

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В изявлението, позоваващо се на говорителя на иранското външно министерство, се посочва, че отговорността за решението е на българските институции, разрешили използването на военни бази от американските въоръжени сили.

От Техеран твърдят, че това не е изолиран случай. Според иранската страна България и преди е предоставяла възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети за въздушно зареждане, които, по твърдения на Иран, са подпомагали военните действия на САЩ срещу страната.

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„Отговорността за подобни действия е на институциите, които са разрешили използването на българска територия за тези операции“, се посочва в позицията.

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В публикацията се подчертава, че отношенията между Иран и България традиционно са били добри и основани на взаимно уважение.

„Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение“, се казва още в позицията на иранското посолство.

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Темата за американските самолети за въздушно зареждане в България предизвика политически дебат през последните месеци. Спорът е свързан с присъствието на самолети-цистерни на летище София, като предишните управляващи обясниха, че те са били разположени в рамките на дейности, свързани с учения и операции на НАТО.

По-късно обаче се появиха твърдения, че машините са оказвали логистична подкрепа на американски военни операции в Близкия изток, включително по време на ескалацията на конфликта между САЩ и Иран. По темата бяха отправени взаимни обвинения между политическите сили у нас.

До момента няма официална реакция от страна на българските институции по повод последната позиция на иранското посолство.