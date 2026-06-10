Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"

„Получаването на свидетелствата за правоуправление на двамата водачи в Чешката република е предмет на наказателно производство, което сме образували. Поради продължаващото разследване сега не е възможно да се съобщят повече подробности“, заяви Франтишек Джемелка, говорител на Министерството на транспорта, предава CNN Prima NEWS.

Става въпрос за шофьорите на двата автомобила, участвали в гонката на "Челопешко шосе" край българската столица София, която завърши с тежка катастрофа с автобус с четирима загинали и 17 ранени.

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„В нашата страна има само здравно ограничение, нищо друго. Просто не е нужно нищо друго, ако искате да се запишете в автошкола. Лекарят оценява здравословното ви състояние и останалото е напълно без значение“, описва чешката практика транспортният експерт Павел Грайнер.

Поради по-строгите условия за получаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в България, хората се опитват да заобиколят системата, посочва CNN Prima NEWS.

Цената за получаване на шофьорска книжка по този начин е 4-5 хил. евро, т.е. около 99 до 124 хиляди крони.

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„Когато получите чешка шофьорска книжка, можете да шофирате из целия Европейски съюз“, обяснява Грайнер.

Тази година, в края на януари, беше извършена голяма полицейска акция на няколко места в Чехия заради търговия с шофьорски книжки, включително в общинската служба на Черношице. Резултатът беше 16 ареста. Не може да се изключи, че някои от изтъргуваните книжки са отишли ​​в България. Например, един от разследващите комисари съобщи за 2490 шофьорски изпита, взети за една година.