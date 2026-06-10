Свят

Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"

Цената за купуване на шофьорска книжка от Чехия е 4-5 хил. евро

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 16:33
Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"
Източник: Булфото

„Получаването на свидетелствата за правоуправление на двамата водачи в Чешката република е предмет на наказателно производство, което сме образували. Поради продължаващото разследване сега не е възможно да се съобщят повече подробности“, заяви Франтишек Джемелка, говорител на Министерството на транспорта, предава CNN Prima NEWS.

Става въпрос за шофьорите на двата автомобила, участвали в гонката на "Челопешко шосе" край българската столица София, която завърши с тежка катастрофа с автобус с четирима загинали и 17 ранени.

Недосегаемите на пътя: Как скъпи коли с немски номера и чужди книжки заобикалят КАТ и НАП

„В нашата страна има само здравно ограничение, нищо друго. Просто не е нужно нищо друго, ако искате да се запишете в автошкола. Лекарят оценява здравословното ви състояние и останалото е напълно без значение“, описва чешката практика транспортният експерт Павел Грайнер.

Поради по-строгите условия за получаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в България, хората се опитват да заобиколят системата, посочва CNN Prima NEWS.

Цената за получаване на шофьорска книжка по този начин е 4-5 хил. евро, т.е. около 99 до 124 хиляди крони.

Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

„Когато получите чешка шофьорска книжка, можете да шофирате из целия Европейски съюз“, обяснява Грайнер.

Тази година, в края на януари, беше извършена голяма полицейска акция на няколко места в Чехия заради търговия с шофьорски книжки, включително в общинската служба на Черношице. Резултатът беше 16 ареста. Не може да се изключи, че някои от изтъргуваните книжки са отишли ​​в България. Например, един от разследващите комисари съобщи за 2490 шофьорски изпита, взети за една година.

Автор: Николай Киров
Източник: CNN Prima NEWS    
шофьорски книжки Чехия България
Последвайте ни
Почина Александър Янчулев - първият демократично избран кмет на София

Почина Александър Янчулев - първият демократично избран кмет на София

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

България Преди 8 минути

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

България Преди 14 минути

В Плана е заложено използването на възможностите, предлагани от инструментите на Европейския съюз

Критиците попиляха „Денят на истината“: Защо новият филм на Спилбърг е пропилян потенциал

Критиците попиляха „Денят на истината“: Защо новият филм на Спилбърг е пропилян потенциал

Любопитно Преди 1 час

Вместо дълбоко и зряло сбогуване с темата за извънземния разум, 79-годишният режисьор ни поднесе повърхностен трилър, пълен с логически дупки и остарели идеи

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

България Преди 1 час

Лечева: Получихме дарение от председателя на Българската федерация по джудо, за да не бъде спрян токът

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

България Преди 2 часа

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни

<p>Топ 5 нощни напитки, които топят мазнините, докато спите</p>

Топ 5 нощни напитки, които топят мазнините, докато спите

Любопитно Преди 2 часа

Някои напитки, консумирани вечер, могат не само да угасят жаждата, но и да помогнат за контрола на теглото

Одобриха трима кандидати за ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

Одобриха трима кандидати за ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

България Преди 2 часа

На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

България Преди 2 часа

Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показва тежки структурни деформации

Одеса е подложена на руска ракетна атака от Черно море

Одеса е подложена на руска ракетна атака от Черно море

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Любопитно Преди 3 часа

Властите в Мексико Сити обявиха оранжев код за проливни валежи часове преди двубоя между домакините и ЮАР

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Свят Преди 3 часа

Партията „Ликуд“ обяви решението на фона на политически напрежения, социологически съмнения и коментари от Доналд Тръмп

<p>Енергийният министър за договора с &quot;Боташ&quot;: Търси се балансирано решение</p>

Енергийният министър за договора с "Боташ": Преговорите продължават, търси се балансирано решение

България Преди 3 часа

Ива Петрова заяви, че диалогът е в ход, а обществото ще бъде информирано за резултатите

<p>Защо Русия боядиса военните си камиони като зебри</p>

Тактика от 100 години: Защо Русия боядиса военните си камиони като зебри

Свят Преди 3 часа

Русия маскира бронирани превозни средства с шарки, наподобяващи зебра, в опит да обърка украинските дронове, подпомагани от изкуствен интелект. Дизайнът напомня тактика от Първата световна война, известна като „ослепителен камуфлаж“

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

България Преди 3 часа

Велислава Петрова подчерта, че подкрепата за Киев може да бъде както хуманитарна, така и военнотехническа, и ще зависи от възможностите на България. В София тя откри и среща по повод 30-годишнината на ПСЮИЕ

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

България Преди 3 часа

<p>Старт на ключова реформа в енергетиката, преструктурират БЕХ</p>

Старт на голямата енергийна реформа: Отделят „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от БЕХ заради милиард евро по НПВУ

България Преди 3 часа

Според министъра на енергетиката Ива Петрова неизпълнението на реформата поставя под риск над 1 млрд. евро финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по схемите за справедлив преход

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Синди Крауфорд разкри защо никога няма да си направи фейслифтинг

Edna.bg

Мирела Илиева пред бърнаут, срина се в НАТФИЗ

Edna.bg

Фенове викаха "Оставка" към Венци Стефанов! Той ги контрира: Кой друг продава в ШЛ?

Gong.bg

Ясно е кога представят Моуриньо в Реал Мадрид

Gong.bg

Обявиха кой поема ръководството на Столичната полиция

Nova.bg

Заради катастрофата на „Челопешко шосе“: Чехия разследва как шофьорите на двете коли са получили книжки

Nova.bg