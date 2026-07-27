България

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

НИМХ прогнозира топъл понеделник с кратки валежи и гръмотевици на отделни места в България.

27 юли 2026, 06:30
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Източник: БТА
  • Времето в понеделник ще бъде предимно слънчево и горещо, с максимални температури между 31° и 36°, а в София около 31–32°. Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления.
  • На места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, главно при временни увеличения на облачността от северозапад към югоизток, както и в планинските райони следобед.
  • Предстои период на силни горещини, затова се препоръчват добра хидратация, избягване на най-топлите часове (11:00–17:00), леки дрехи, ограничаване на прякото слънце и внимание към симптоми на прегряване и топлинен удар.

В понеделник над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в Източна България – от юг-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

В София максималните температури ще са между 31°-32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 27.07.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 27.07.2026 г. Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня – и над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд – с купеста и купесто-дъждовна облачност, и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа до умерен северозападен, а в източната половина от страната – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 юли 2026 г. Източник: НИМХ

В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развие купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Температурите ще започнат да се повишават.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 юли 2026 г. Източник: НИМХ
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

Вижте в нашата галерия: 7 причини да стоите повече време на слънце

Източник: НИМХ, БТА    
прогноза за времето НИМХ температури слънчево валежи вятър Черноморие планини облачност времето в България
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 1 ден
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 1 ден
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 1 ден
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Любопитно Преди 42 минути

Сезонът на сливите започва. Въпреки че този плод носи редица ползи за здравето, той не е подходящ за всеки. Ето кои хора трябва да избягват консумацията на пресни сливи

Откритие в Китай пренаписва историята: Какво ДНК носят съвременните хора

Откритие в Китай пренаписва историята: Какво ДНК носят съвременните хора

Любопитно Преди 44 минути

Ново проучване показва, че различните древни човешки видове не само са съществували съвместно, но и са се кръстосвали активно

Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин

Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин

България Преди 8 часа

Президентът Йотова определи нападението като посегателство срещу демократичните ценности и цялото общество

Разрушения след руския удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, 26 юли 2026

Двама души, сред които дете, загинаха при руски удар срещу магазин в Чернигов

Свят Преди 8 часа

От Москва съобщиха, че са ударили украински пристанища и търговски кораби с „военни пратки“

Одри Хепбърн

„Заслужила съм всяка бръчка“: Как се е хранила Одри Хепбърн и каква е била тайната на нейната фигура

Любопитно Преди 9 часа

Синът на легендарната актриса Одри Хепбърн опроверга дългогодишните слухове, че тя е имала хранително разстройство. В нова биографична книга той разкрива строгия ѝ, но балансиран дневен режим и категоричния ѝ отказ от пластични операции

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Любопитно Преди 9 часа

Британско семейство остана шокирано, след като отвори ръждясала кутия от боя, оставена в мазето на 120-годишната им къща. Вътре двойката откри скрити банкноти от 70-те години на миналия век на стойност над 1000 паунда

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

България Преди 9 часа

Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Свят Преди 10 часа

Мерките идват след студентски протести и оставката на министъра на образованието

Абдул Балут

Застреляха атентатора от гей парада в Берлин след полицейска операция

Свят Преди 10 часа

Германските специални части (SEK) ликвидираха 21-годишния Абдул Балут — заподозрян за терористичната атака с бус и хладно оръжие по време на прайд събитие в Берлин. При нападението загина един човек, а най-малко 29 бяха ранени

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Свят Преди 11 часа

Злополуката е станала, след като групата от седем души е тръгнала към най-високия връх в Европа, намиращ се в Кавказ

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Свят Преди 11 часа

Брутално престъпление потресе Колумбия. 21-годишната Мария Камила Потоси бе намерена убита в осмия месец от бременността си, а нероденото ѝ бебе бе изтръгнато и отвлечено. Полицията обяви голяма награда за информация за извършителите

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Любопитно Преди 12 часа

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон сключиха брак на романтична церемония в Сън Вали, Айдахо. Сватбата се проведе в семейното имение на младоженеца, а сред специалните гости бе и холивудската звезда Джулия Робъртс

Асен Симеонов

„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

България Преди 12 часа

Бившият шеф на отдел „Издирване“ Красимир Занев анализира профила на Асен Симеонов и направи паралели с емблематични случаи от миналото

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

България Преди 13 часа

Бившият и.д. главен секретар на МВР посочи липсата на институционална подкрепа и несъгласието с нови назначения като причини за напускането си

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

България Преди 13 часа

Огънят е възникнал около 15:00 часа в близост до ромския квартал „Изток" в града

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Свят Преди 13 часа

Италия, която десетилетия наред бе смятана за символ на здравословния начин на живот благодарение на средиземноморската си диета, днес е изправена пред епидемия от детско затлъстяване. В региони като Кампания над 40% от децата са с наднормено тегло

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 27 юли, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 27 юли, понеделник

Edna.bg

Гаджето на съотборник на Меси разкри какво е подарил легендата на своите съотборници (видео)

Gong.bg

Душан Косич: Трудно е да намерим футболисти на база на това, което предлагаме

Gong.bg

Двама загинали и 5 ранени при стрелба в Сиатъл

Nova.bg

Жега в края на юли и началото на август

Nova.bg