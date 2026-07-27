Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Времето в понеделник ще бъде предимно слънчево и горещо, с максимални температури между 31° и 36°, а в София около 31–32°. Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления.

На места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, главно при временни увеличения на облачността от северозапад към югоизток, както и в планинските райони следобед.

Предстои период на силни горещини, затова се препоръчват добра хидратация, избягване на най-топлите часове (11:00–17:00), леки дрехи, ограничаване на прякото слънце и внимание към симптоми на прегряване и топлинен удар.

В понеделник над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в Източна България – от юг-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

В София максималните температури ще са между 31°-32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 27.07.2026 г. Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня – и над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд – с купеста и купесто-дъждовна облачност, и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа до умерен северозападен, а в източната половина от страната – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 юли 2026 г. Източник: НИМХ

В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развие купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Температурите ще започнат да се повишават.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

плодове, зеленчуци и салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.