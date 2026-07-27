Свят

Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци

Луиза и Дан записали момента, в който открили забравените пари при проучване на тайник в мазето

27 юли 2026, 13:19
Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци
Източник: iStock/Getty Images
  • Британска двойка откри скрито съкровище в стария си дом: в зазидано пространство под стълбите намерили стара кутия, която изглеждала като боклук, но вътре имало банкноти от 70-те години на стойност над 1000 британски лири.
  • Находката била пълна изненада за семейството. Луиза и съпругът ѝ Дан записали момента, в който отворили кутията, а парите им помогнали временно да облекчат финансовото напрежение и да зарадват децата си.
  • Случаят е поредният пример за скрити тайни в стари жилища. Нови собственици често откриват неочаквани предмети – от пари и ценности до лични вещи като стара сватбена рокля, оставени от предишни обитатели.
@scruffyandsorted When we found buried treasure in the cellar #cleantok #fyp #oldhouse #treasure ♬ original sound - 🌺🍍

Двойка във Великобритания не могла да повярва на очите си, когато открила нещо, което изглеждало като купчини пари, заровени в стария им дом.

Във вирусно видео в TikTok с близо 200 000 гледания това, което първоначално изглеждало като мръсна, изгнила и пълна с буболечки кутия от боя, се оказало скрит запас от пари, оставен още преди двойката да заживее там.

Животът в къща отпреди 1900 г. естествено идва със своите странности, така че когато Луиза и съпругът ѝ Дан забелязали зазидана стена под стълбите към мазето на дома им, те решили да разберат какви други тайни се крият около тях.

Сред откритията им имало въглища и кутията от боя, показана във видеото в TikTok. Луиза разказала пред Newsweek в интервю, че тя стояла настрана „...в продължение на месеци се притеснявахме да я отворим, защото миришеше на амоняк“.

В крайна сметка, когато събрали смелост да отворят мистериозната кутия, те извадили телефона си, за да запишат момента, който се оказал откриването на купчини пари от 70-те години на миналия век - на обща стойност над 1000 британски лири (1336 долара).

„Никой от нас не очакваше вътре да има пари. Това беше толкова фантастичен спомен за децата, те ще го помнят завинаги“, казала тя пред изданието.

„Беше хубаво да поглезим малко децата и да наваксаме с някои сметки. Това свали малко напрежението от нас за няколко седмици, разкри Луиза, която по това време била без работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Коментаторите на видеото също били впечатлени от находката.

„От коя държава са парите? Това е невероятно интересно“, написал един потребител.

„А всичко, което ние открихме в новото си мазе, бяха черепи на плъхове и катерици“, споделил друг.

„Парите с лика на кралицата винаги могат да бъдат обменени в повечето банки и други места. Но в eBay се продават за повече от номиналната им стойност, проверете за редки банкноти, години на издаване и други“, отбелязал трети.

Това не е първият случай, в който нови собственици на жилища откриват нещо изненадващо, скрито в стените на дома си.

Една бъдеща булка например имала късмета да намери внимателно сгъната сватбена рокля в кутия в тайното таванско помещение на новия дом, който тя и годеникът ѝ купили.

Във видео с почти 3 милиона гледания върху него е изписан текстът: „POV: купихте къща с годеника си и открихте сватбена рокля на тавана“, докато развълнуваната жена отваря внимателно опакованата винтидж сватбена рокля.

(POV означава „гледна точка“ (от английски: point of view). В интернет това е видео формат, при който камерата показва събитието през очите на самия участник. - бел.ред.)

Въпреки че не успяла да открие първоначалната собственичка на роклята, тя казала пред Daily Mail, че „много ѝ харесва идеята да я преработи в рокля или халат за приема, който да използва в сватбения си ден“.

Източник: New York Post    
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