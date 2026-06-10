Илияна Йотова отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Д ържавният глава Илияна Йотова отличи с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, участвали в спасителните действия след катастрофата на ул. „Челопешко шосе“. Награждаването бе на официална церемония в Гербовата зала на президентството.

За проявен героизъм бяха отличени младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към Осма Районна служба към ПБЗН. Държавният глава подчерта, че този отличителен знак е признание и за цялата професионална общност.

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Тази церемония е посветена на човечност и героизъм, а днес ни събира вашата голяма човешка душа и професионализъм, които са неотменна част от всяка минута на вашата работа, каза Илияна Йотова към отличените. Не се поколебахте да се отзовете първи на мястото на трагедията, за да помогнете на хората и да предотвратите още по-голям ужас. Много често тези дни ще чувате думата „герой“ и вие го заслужавате искрено, допълни тя.

Йотова подчерта, че като общество сме длъжници на огнеборците. Често нашето ежедневие е изпълнено с други проблеми – политика, трудностите на хората, но в сянка остава вашата работа. Тя трябва да бъде сред първите новини всеки ден, защото вие сте нашият пример, подчерта президентът.

Крайно време е да подредим държавата, отбеляза Йотова. Вярвам, че всички ваши действия ще бъдат насочени именно натам – към държава на реда и правилата. Тази трагедия показва огромните пропуски и празнини, за които всички сме допринесли във възпитанието и образованието на част от гражданите на страната, подчерта тя. Йотова определи катастрофата като недопустима. Недопустимо е и защото някои хора живеят с чувството за безнаказаност. Заради всички подобни случаи, цялата строгост на закона трябва да се стовари върху виновните, отбеляза тя.

Когато е застрашен човешки живот, всеки трябва да даде всичко от себе си, за да помогне на нуждаещите се в подобна ситуация, каза на церемонията младши инспектор Тодор Йорданов и благодари за отличието.

Професионалният път на младши експерт Благой Младенов Благоев започва в системата на МВР през 2017 г., а от от 2025 г. е командир на екип в участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към Осма районна служба към ПБЗН.

Младши експерт Петко Стефанов Върбин е командир на екип в участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към Осма районна служба към ПБЗН. През 2024 г. е отличен с писмена похвала от министъра на вътрешните работи.

Младши инспектор Данаил Димитров Влахов заема длъжността старши пожарникар в участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към Осма районна служба. През 2019 г. е отличен с писмена похвала от директора на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Главна дирекция на МВР. През 2024 г. получава писмена похвала от главния секретар на МВР.

Младши инспектор Тодор Александров Йорданов е назначен за водач на специален автомобил първа степен в участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към Осма районна служба. През 2020 г. е отличен с писмена похвала от директора на Столична дирекция при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР, а през 2024 г. – с писмена похвала от министъра на вътрешните работи.

Четиримата огнеборци бяха наградени и от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В понеделник те получиха колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешките животи.