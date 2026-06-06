Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

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Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Т рети човек е починал след катастрофата, която се случи в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", съобщи NOVA. При настъпилия инцидент има и много ранени.

Виктор Чаушев, зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столичната община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” загиналият е от една от колите.

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница „Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях - в травматологията на „Пирогов", а един - в Клиниката по нервни болести.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата от петък вечерта.

Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Инцидентът е станал около 19:40 ч. на ул. „Челопешко шосе“. Автобусът, обслужващ линия 119, е извършвал ляв завой, когато е бил ударен от един от автомобилите. Вследствие на сблъсъка превозното средство е било преобърнато на една страна.​