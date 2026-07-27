Свят

Откриха над 2,6 тона кокаин край Португалия

Дрогата би могла да донесе общи приходи от около 500 милиона евро

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 15:44
Откриха над 2,6 тона кокаин край Португалия
Източник: AP/БТА

П олицията конфискува над 2,6 тона кокаин с предполагаема крайна стойност от 500 милиона евро (570 милиона долара) в Атлантиечския океан, край португалския бряг, каза днес италианската гранична полиция, предаде "Ройтерс“.

Наркотикът е бил намерен на борда на "ултра бърза надуваема лодка“, каквито трафикантите обикновено използват, за да пренесат нелегална стока, оставена в морето от големи кораби, пристигащи от Южна Америка, се каза в изявление на италианската финансова полиция.

Заловиха кокаин за близо 850 млн. евро в Италия

Четирима души на борда са били арестувани – двама испанци, жител на Гибралтар и мъж от Албания, който пребивава в Италия.

Операцията е осъществена със съдействието на испанските и португалските власти, като италиански прокурори от северния град Бреша са координирали действията на следователите.

Испания залови над половин тон кокаин в Атлантика

„Стойността на кокаина спрямо предполагаемата цена на едро е около 78 милиона евро. След достигане на дестинацията си и разреждане за продажба на дребно дрогата би могла да донесе общи приходи от около 500 милиона евро“ , допълва се в изявлението.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Божидара Рондова    
кокаин трафик на наркотици полицейска операция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Инцидент на „Цариградско шосе“ в София: Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното

Инцидент на „Цариградско шосе“ в София: Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното

Бетовен или птици: Всеки българин вече може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти

Бетовен или птици: Всеки българин вече може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти

Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци

Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

carmarket.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 8 часа
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 10 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 9 часа
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Любопитно Преди 7 минути

Интелигентността има много лица – от студения аналитичен ум и светкавичната логика, през творческото въображение, до изтънчената емоционална интелигентност

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

България Преди 1 час

50-годишен моторист от Чирпан загубил управлението

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун и дъщеря му - снимката е илюстративна.

Ким Чен-ун в черен костюм и с дъщеря си отбеляза "велика победа" за Северна Корея

Свят Преди 1 час

На разпространени снимки се вижда дъщерята на Ким Чен-ун, да стои редом с него

Свободното място до пътника се превръща в отделна платена услуга, а не в щастлива случайност.

Авиокомпаниите печелят и от празната седалка

Парите ни Преди 2 часа

United въвежда специален ред без пътник по средата, а други превозвачи отдавна продават съседното място

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Свят Преди 2 часа

Техеран обвини Париж в намеса във вътрешните работи на страната, а Франция осъди действията на иранските служби

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран край Антофагаста на дълбочина 93 километра, засега няма данни за жертви и сериозни щети

По информация на украинските власти при атаката е загинал един човек, а няколко други са били ранени

Русия удари търговски кораби в Николаевска област, има жертва и ранени

Свят Преди 2 часа

Украйна определя атаката като пореден удар срещу гражданското корабоплаване, в района живее и компактна българска общност

Парите по сметките дават усещане за сигурност, но зад общата сума се крият различни семейни бюджети.

Българите трупат спестявания, но заемите растат още по-бързо

Парите ни Преди 2 часа

Депозитите на домакинствата достигат 56,4 млрд. евро а кредитите вече са 31,5 млрд. евро

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

България Преди 3 часа

Това съобщи на брифинг председателят на партията Крум Зарков

Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

България Преди 3 часа

59-годишният мъж е спрян посред бял ден във Велики Преслав, полицията му отне буса

КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

България Преди 3 часа

По време на проверка са били изтрити имейли и чат съобщения, свързани с разследване за предполагаеми нарушения при обществени поръчки за IT оборудване

Приетият бюджет запазва увеличението от 5% за част от възнагражденията, но не предвижда повишение на някои социални плащания.

Замразяват ли се доходите след приемането на Бюджет 2026

Парите ни Преди 3 часа

Заплатите в частния сектор продължават да растат, но част от социалните плащания остават без увеличение

Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС

Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС

България Преди 4 часа

Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

България Преди 4 часа

Работи се по всички версии, включително и убийство

Все по-често хората търсят промоции, по-изгодни марки и намалени стоки.

Проф. Стоянов: Българите се адаптират към еврото и по-високите цени

Парите ни Преди 4 часа

Доходите са нагоре, но това не означава, че сме забогатели, подчерта икономистът

Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

България Преди 4 часа

Техеран твърди, че страната ни е позволила използването на военни бази от САЩ и припомни предишното разполагане на самолети за въздушно зареждане

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Джулия Робъртс сред най-емоционалните гости на тайната сватба на племенницата си Ема

Edna.bg

Еда Едже от „Опасно изкушение“ се озова в болница

Edna.bg

Веласкес посочи подводните камъни за Левски в Крайова

Gong.bg

Сержиньо преди битката в Крайова: Левски ме кара да се чувствам специален

Gong.bg

Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното на „Цариградско шосе“, има пострадали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Автобусът, скъсал мантинела в София, минал технически преглед на 21 юли

Nova.bg