Столична община си търси нов главен архитект

К метът на Столична община Васил Терзиев издаде заповед, с която обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на София.

Към настоящия момент длъжността изпълнява архитект Татяна Герганова.

Конкурсът ще се проведе в два етапа - тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

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Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

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Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.