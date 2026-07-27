Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

С езонът на сливите започва. Въпреки че този плод носи редица ползи за здравето, той не е подходящ за всеки. Ето кои хора трябва да избягват консумацията на пресни сливи.

Хора със стомашни заболявания

Пресните сливи съдържат високи нива на плодови киселини, които могат да бъдат агресивни към стомашната лигавица. Те могат бързо да раздразнят храносмилателния тракт и да предизвикат силна болка. Гастроентеролозите горещо съветват хората с гастрит или язва на стомаха да избягват яденето на пресни сливи.

Те са особено рискови на празен стомах. Дори здрави хора могат да изпитат киселини или стомашен дискомфорт, ако ги консумират на гладно. Експертите препоръчват да се наслаждавате на сливите само след пълноценно хранене.

Хора с проблеми с червата

Сливите са добре известни със своя естествен слабителен ефект. За хората, които са предразположени към храносмилателни разстройства, това може да се превърне в сериозен проблем. Пресните сливи могат да влошат симптомите на синдрома на раздразненото черво.

Родителите на малки деца също трябва да бъдат внимателни. Високото съдържание на фибри в плода може да причини болезнено подуване на корема и дискомфорт при малките деца. Педиатрите препоръчват сливите да се въвеждат в детското меню постепенно.

Хора с диабет

Сладките сортове сливи съдържат значителни количества естествена фруктоза. Хората с диабет трябва внимателно да следят порциите си, тъй като яденето на твърде много сливи може да предизвика скок в нивата на захарта в кръвта.

Хората с бъбречни заболявания също трябва да бъдат внимателни. Сливите съдържат оксалати – съединения, които могат да спомогнат за образуването на камъни в бъбреците.