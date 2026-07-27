БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това съобщи на брифинг председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро (ИБ).

"ИБ я поздравява за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура", каза още лидерът на политическата сила.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Миналия петък Илияна Йотова обяви официално, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Тя ще бъде издигната от инициативен комитет.

"Това е логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади, каза Зарков. Йотова не е предала БСП и БСП няма да я предаде", допълни той.

БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на партията, който да утвърди формата на участие, съобщи председателят на БСП.

По думите на Зарков през годините Илияна Йотова се е доказала като един от най-подготвените политици.

"Тя умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условия за консенсус. Това показа и през времето си на държавен глава. Нямаме съмнение, че ако бъде избрана, тя ще бъде необходимият коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне. Точно от това имаме нужда като президент. Йотова има натрупан богат международен опит, който е особено важен в сегашната обстановка. Дългите ѝ години като евродепутат ѝ помогнаха да изгради визия за Европа и мястото на България в нея. Доверяваме се в следващите ѝ стъпки, ако прецени, че ще сме ѝ от полза, ще бъдем тук", коментира още той.

Според лидера на социалистите президентът има неотменим социален ангажимент и чувствителност, в това число равнопоставеността на жените.

"Имаме готовност да помагаме с опит и възможности на г-жа Йотова, не призоваваме другите да ни последват, уважавайки независимостта на всяка партия. Колкото по-бързо станат ясни всички кандидат-президенти и подкрепящите ги, толкова по-скоро ще започне разговорът по същество", посочи Зарков.

Преди няколко дни регионалният министър Иван Шишков съобщи, че БСП ще трябва да напусне сградата, която ползва, а след това ще бъде преценено за какво може да бъде използвана по-пълноценно. Говорейки по темата, Крум Зарков обясни, че БСП не претендира за повече от това, което ѝ се полага, затова ще влезе в открит диалог с правителството по въпроса със сградата, предаде NOVA. А след това ще бъдат предоставени варианти в рамките на закона, с цел да бъде постигнат консенсус, така че партията да остане на "Позитано".