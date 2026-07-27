България

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

Илиев: Този случай нагледно показва, че при удар от тежко превозно средство двойната мантинела невинаги е достатъчна

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 16:22
Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“
Източник: БГНЕС

„Снимки, които показват всичко за пътната безопасност!!! При днешния инцидент на бул. „Цариградско шосе“ тежкият автобус е преминал през двойната метална мантинела между двете платна. Спряла го е масивната бетонна ограда в края на пътното платно.“

Това коментира във Фейсбук кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев.

Инцидент на „Цариградско шосе“: Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното

„Този случай нагледно показва, че при удар от тежко превозно средство двойната мантинела невинаги е достатъчна. Ако на мястото на бетонната ограда имаше само още една метална преграда, автобусът най-вероятно щеше да я помете и нея, да и падне, а последиците да бъдат трагични,“ подчерта Илиев.

Мантинелите – капан по българските пътища?

„Затова по ключовите и натоварени пътни артерии трябва сериозно да се обсъди използването на бетонови разделителни бариери вместо двойни мантинели.
Те не могат да предотвратят всеки инцидент, но могат да спрат тежко превозно средство, да ограничат навлизането в насрещното движение и да предотвратят трагедия. Пътната безопасност не търпи компромиси. Днешната катастрофа го показа по най-нагледния начин“, добави Илиев.

Редактор: Николай Киров
Пътна безопасност Катастрофа Цариградско шосе
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