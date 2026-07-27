Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

И ззет е автомобилът на шофьор от Велики Преслав, хванат да шофира с рекордната концентрация от 5,35 промила алкохол в кръвта. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

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Спрян посред бял ден във видимо нетрезво състояние

Драмата на пътя се разиграва около 10:10 часа сутринта на 24 юли. Екип на Районно управление – Велики Преслав спира за рутинна проверка на ул. „Кирил и Методий“ в града товарен автомобил с шуменска регистрация.

Зад волана във видимо нетрезво състояние се е намирал 59-годишен местен жител. При последвалата проверка с дрегер уредът е отчел шокиращите 5,35 промила.

Водачът е дал кръвна проба за лабораторен анализ, след което е отведен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление. Автомобилът е иззет от органите на реда, а по случая вече е образувано бързо полицейско производство.

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Абсолютен рекорд за региона

Говорителят на ОД на МВР в Шумен Ася Аспарухова поясни пред БТА, че към момента няма издадено постановление от прокуратурата за удължаване на ареста до 72 часа. По думите ѝ отчетените 5,35 промила са абсолютен рекорд за най-висока концентрация на алкохол, измервана с дрегер на територията на Шуменска област.

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Черната статистика на пътя

За първите шест месеца на 2026 г. на територията на ОДМВР – Шумен са регистрирани общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия. При тези катастрофи живота си е загубил един човек, а други 52-ма са получили различни по степен наранявания.