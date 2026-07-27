Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че планира да присъства на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази есен, въпреки заплахата на кмета на града Зохран Мамдани, че ще го арестува.

Миналата седмица Мамдани оттегли тази заплаха, признавайки, че няма законови правомощия да арестува Нетаняху въз основа на заповед, издадена от Международния наказателен съд (МНС) – най-висшата международна съдебна институция за военни престъпления.

Израелският лидер, който днес, 27 юли, отпътува за САЩ за друго посещение, каза пред „Фокс Нюз“ на 26 юли, че „не е притеснен“ от предишното обещание на Мамдани и обвини кмета в „разпалване на омраза“.

Нетаняху е в Унгария, Орбан го пази от МНС

На 28 юли той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом и ще присъства на възпоменателна служба за покойния сенатор Линдзи Греъм. Ню Йорк не фигурира в програмата му за това пътуване, съобщи Би Би Си.

„Той разпалва омраза. Той би трябвало да бъде кмет на всички нюйоркчани – евреи, християни, мюсюлмани, всички. Но той се опитва да настрои една група срещу друга. Говоря с американски евреи и в момента те се страхуват“, заяви Нетаняху за Мамдани, който е първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк.

Мамдани, твърд поддръжник на правата на палестинците, превърна своето противопоставяне на израелската военна операция в Газа в централен елемент от предизборната си кампания миналата година. В реч миналата седмица той нарече Нетаняху „военнопрестъпник“.

Като част от тази платформа по време на предизборната си кампания Мамдани обеща да изпълни издадената през 2024 г. заповед за арест на Нетаняху от МНС, който обвини премиера в извършване на военни престъпления в Газа.

Израел отхвърля обвиненията, че е извършил военни престъпления в Газа, а Нетаняху ги определи като „фалшиви“.

Израелската армия нахлу в Газа след атаката, ръководена от „Хамас“, в Израел на 7 октомври 2023 г. При нея загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

Прокурорът на МНС поиска заповед за арест на Нетаняху

Оттогава насам при израелските атаки в Газа са загинали над 73 000 души, включително повече от 21 000 деца, според министерството на здравеопазването в територията, ръководено от „Хамас“, чиито данни се считат за надеждни от ООН.

Миналата седмица, след като „Ню Йорк Таймс“ настоя Мамдани да обясни позицията си относно обещанието да арестува Нетаняху, той заяви, че администрацията му е прегледала законите и е установила: „Ние нямаме независими законови правомощия да изпълним тази заповед“.

Мамдани призова федералното правителство да арестува израелския премиер и каза: „Бенямин Нетаняху не е добре дошъл в Ню Йорк“.