Уволняват дисциплинарно възпитателката, обвинена в насилие над деца в столична ясла

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В ъзпитателката, обвинена, че е упражнила физическо насилие над деца в Столична детска ясла „Проф. д-р Иван Митев“ в столичния квартал „Изток“, ще бъде дисциплинарно уволнена. Това съобщи директорът на детското заведение Елена Атанасова в ефира на NOVA.

Фрапиращо насилие над деца в детска ясла в София

Случаят стана публично известен, след като кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев сигнализира за него в социалните мрежи. По думите му записи от охранителните камери показват как възпитателката удря и влачи няколко деца по пода, както и че дърпа ушите им.

„Получихме в районната администрация сигнал от родители за извършено насилие над детето им. Незабавно разпоредих проверка и уведомих компетентните органи. Извършихме проверка съвместно с Първо районно управление. На базата на информацията от камерите, които са разположени почти навсякъде в яслата и са с висока резолюция, се потвърдиха опасенията, посочени в сигнала“, заяви Георгиев.

Той уточни, че на видеозаписите ясно се вижда как служителката дърпа едно от децата за ухото.

„Не бих искал да навлизам в повече подробности, тъй като в момента се води разследване. От вчера има и преписка в Софийската градска прокуратура, затова изчакваме компетентните органи да се произнесат. В нито една детска градина или ясла няма място за подобно поведение. Като районен кмет няма да позволя това да се случва в детските заведения в нашия район. Уведомил съм и дирекцията на Столична община, както и съм изпратил писмо до директора на яслата с искане за дисциплинарно освобождаване на въпросната служителка“, подчерта той.

По думите му става въпрос за инцидент, случил се в рамките на един работен ден, но засегнал няколко деца.

„Щом прокуратурата е сезирана по случая, очевидно не става въпрос само за едно подръпване на ухо. Дори и да беше само такова действие, аз лично считам, че това е абсолютно недопустимо поведение в детска ясла. За периода, в който съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал подобен сигнал. Затова съм изключително притеснен и разочарован от ситуацията“, допълни Георгиев.

Директорът на детската ясла Елена Атанасова обясни, че служителката работи в заведението от около година, а преди това е била преподавател по йога.

„Такъв служител няма място сред нас. Това се случва извън присъствието на други колеги. Поискано е обяснение от целия персонал в групата и никой не е видял, но на камерите се вижда. Никога не съм го очаквала от нея, защото тя е преподавател по йога, еродиран човек и съм потресена от случая“, каза Атанасова.

Тя допълни, че след започването на вътрешната проверка възпитателката е излязла в болничен.

„Когато прекратих отпуската си, за да разследвам случая, тя си взе болничен и изпрати своето обяснение по електронната поща, в което твърди, че не е имала физически контакт с детето, за което майката е подала сигнала“, посочи директорът.

Психологът на детската ясла Ирена Василева заяви, че според нея става дума за изолиран случай.

„Децата идват с желание, чувстват се обичани и добре при нас“, каза тя.

Василева обърна внимание и на друг проблем – при назначаването на служители в детските ясли не се извършва специализирана оценка на психическата им пригодност за работа с малки деца.

Случаят вече е в полезрението на Софийската градска прокуратура, където е образувана преписка. Очаква се компетентните органи да установят всички обстоятелства около инцидента и дали ще бъдат повдигнати обвинения.