Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

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Т ежката катастрофа на "Челопешко шосе" отново насочи общественото внимание към контрола върху шофьорските книжки, практиките за тяхното издаване и възможните злоупотреби с документи за правоуправление в България и чужбина.

По темата криминалистът Иван Савов коментира в ефира на NOVA, че съществуват съмнения за използване на чуждестранни свидетелства за управление, включително чешки шофьорски книжки, които според него могат да се получат при значително облекчени процедури.

Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

По думите му в Чехия процесът по издаване или подмяна на българска шофьорска книжка с чешка е значително по-лесен в сравнение с изискванията у нас. Савов твърди още, че при придобиването на документ за правоуправление няма изискване кандидатът да има завършено образование, което според него създава риск свидетелство да бъде издадено дори на неграмотни лица.

„Със сигурност шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе" са имали проблеми у нас и са се снабдили с чешки книжки“, посочи той.

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Криминалистът допълни, че в страната съществува и нелегален пазар на шофьорски книжки, който не е ново явление. По думите му през годините са регистрирани подобни случаи и с други държави, включително с британски и албански свидетелства за управление. При албанските документи, според него, по-често се срещат професионални категории.

Савов подчерта, че паралелно с това съществуват и организирани престъпни практики, свързани с различни видове незаконна дейност.

Той коментира и твърдения за връзка на участници в инцидента с т.нар. „банда на Калашниците“.

По думите му в общественото пространство често се използват обобщаващи термини за ромски криминални структури, които според него се занимават с различни незаконни дейности, включително рекет, лихварство, проституция и контрол върху просията в столицата.

„Това са организирани престъпни групи, които действат в различни сфери, генериращи сериозни приходи“, посочва той, като отбелязва, че подобни групи са известни на правоохранителните органи и оперират в определени квартали на София.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Разследването на катастрофата на "Челопешко" шосе, която стана в петък вечер, продължава. Жертвите са четири, има и много ранени. Двама от починалите са от индийски произход. За третия загинал Виктор Чаушев, който е зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столичната община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” той е бил в една от колите. Четвъртият загинал е бил пътник в автобуса.

Двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе", са криминално проявени

Предстои Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи водачите са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Очаква се държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.