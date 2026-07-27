Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Иран всъщност вече участва във войната срещу Украйна, тъй като доставя на Русия дронове, технологии и други оръжия още от първите години на пълномащабното нахлуване. Държавният глава заяви това в интервю пред Sky News.

В отговор на въпрос относно евентуалното нападение на Иран срещу Украйна и заплахите от Техеран, Зеленски заяви, че смята действията на Иран за пряко участие в агресия, предава "Фокус".

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''Те предоставиха хиляди дронове ''Щахед'' през първата година на войната, след което предадоха лицензите. Нападнаха ли ни? Мисля, че да'', посочи Зеленски.

Украинският президент изрази надежда, че Техеран няма да увеличи подкрепата си за Москва, но призова за готовност пред всяко развитие на събитията, като отбеляза, че Иран и Северна Корея вече са станали същински участници във военните действия.

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Зеленски допълни, че Украйна трябва да действа премерено и да не допуска разкриването на нови конфликтни зони, заявявайки категорично:

''Трябва да бъдем внимателни, трябва да направим всичко възможно, за да не откриваме нов фронт при никакви обстоятелства, но трябва да бъдем честни - иранците и севернокорейците вече ни нападнаха''.