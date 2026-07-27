Свят

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау за дронове

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 18:31
Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България
Източник: EPA/БГНЕС

П олският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отправи предупреждение към Киев, че ако не бъде постигнато споразумение в следващите няколко седмици, Полша е готова да продаде своите изтребители МиГ-29 на България. Той заяви това в интервю пред WP.

Военният министър обясни, че Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау и прехвърляне на технологии за производство на дронове - сектор, в който Украйна вече има значителен капацитет и дори изнася за Близкия изток, предава "Фокус".

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''Виждайки как Украйна е изградила индустрия за дронове и продава дронове в Близкия изток – тоест, не всички дронове, които произвежда, се изразходват за война и следователно има капацитети, които надвишават нуждите на фронта и за нуждите на собствената ѝ армия, и печели пари от това – е време да кажем какво очакваме от тях. Ноу-хау е това, в което са силни. И да ни сътрудничат. Да ни прехвърлят част от дроновете, които бихме могли да използваме'', обяви Камиш.

Той подчерта, че макар Украйна да остава първи приоритет, опцията самолетите да се дадат на България е напълно реална при липса на постигнати договорености с Киев.

''Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри. Времето за Украйна по този въпрос става все по-кратко, окончателно решение трябва да бъде взето през следващите седмици'', заяви Камиш.

България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

По-рано стана ясно, че Киев може би се е отказал от сделката ''МиГ-ове срещу дронове'' поради исторически спорове между двете държави, докато в момента се водят преговори за финансовите параметри и техническата поддръжка на машините, от състоянието на които украинците са много доволни.

В същото време България се опитва да удължи ресурса на своите МиГ-29 с няколко години и без подкрепата да Русия, докато новите F-16, закупени и доставени от САЩ, бъдат сертифицирани да носят дежурство за противовъздушна отбрана към НАТО. Преходът към модерните американски изтребители е белязан от продължителни проверки, недостиг на пилоти и забавяния в изграждането на необходимата инфраструктура.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Полша България Украйна МиГ-29
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