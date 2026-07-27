Свят

Мъж наръга три жени, бременна се бори за живота си

Точните обстоятелства около атаката и мотивите на извършителя все още се изясняват

27 юли 2026, 14:26
Мъж наръга три жени, бременна се бори за живота си
Източник: IStock
  • Три жени са ранени при нападение с нож в района на Порт дьо Клиши в Париж. Една от пострадалите, която е бременна, е в критично състояние, след като е приета по спешност в болница.
  • Заподозреният - 31-годишен мъж, е задържан малко след атаката. Според първоначалната информация той е нападнал жените с два ножа и е бил обезвреден от полицията.
  • Разследването продължава, а мотивът остава неясен. По първоначални данни мъжът вероятно е страдал от психично разстройство и не е бил в пълна психическа кондиция по време на нападението.

Три жени бяха ранени при нападение с нож, извършено в понеделник около обяд в района на Порт дьо Клиши в Париж. Заподозреният, 31-годишен мъж, е бил задържан от полицията, а една от пострадалите, която е бременна, е приета в болница в критично състояние.

Според първоначалната информация нападението е станало около 11:30 ч., когато мъж, въоръжен с две хладни оръжия, нападнал трите жени.

Малко след атаката той бил обезвреден и задържан от силите на реда.

И трите пострадали са получили медицинска помощ на място, след което са транспортирани в болница. Една от тях, за която се съобщава, че е бременна, е приета по спешност в критично състояние. За състоянието на останалите две жертви не се съобщават подробности.

Според първоначалните данни, цитирани от Le Parisien, заподозреният е 31-годишен мъж, за когото се предполага, че страда от психично разстройство и не е бил в пълна психическа кондиция по време на нападението.

Точните обстоятелства около атаката и мотивите на извършителя все още се изясняват.

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